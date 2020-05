El comercio de Lugo que abre este lunes ya está preparado

0

La Voz de Galicia

03/05/2020

Con más incógnitas que certezas, los comercios de Lugo se preparan para afrontar la octava semana de confinamiento, que trae consigo algunas novedades, como la posibilidad de que atiendan a la clientela que solicite por teléfono una cita para poder acudir al local. Es el caso de Xoaniña y Lucus Donapel, que cerraron sus escaparates cuando era invierno y trabajan este fin de semana para vestirlos de primavera. Son además dos de los comercios que más bonos han vendido a través de la web habilitada por el Concello para que los consumidores compren ahora y disfruten en el futuro.

«Se che son sincera, non teño moi claro como poderiamos abrir porque non hai instrucións moi claras, non sei se teño que poñer mamparas ou non», reconoce Alexandra Malheiro, al frente de la tienda de moda y complementos Xoaniña, ubicada en los soportales en frente a la Catedral desde hace casi 30 años.

Las puertas del comercio están cerradas, pero dentro hai «moito traballo que facer», subraya Alexandra. Cuando cerró, de sus perchas colgaba ropa de la temporada de invierno, una estación que apenas vimos terminar por la irrupción de la pandemia y el confinamiento para combatirla. Así que ahora la tienda se encuentra en pleno trajín para darle la bienvenida a la primavera.

«Non é a miña intención estar na tenda para vender, estarei traballando a porta pechada e se teño que abrirlle a alguén, abrirei, pero esta semana aínda non teño ningunha cita», explica Alexandra por teléfono, el que ella misma ha facilitado a través de las redes sociales para que una persona interesada en visitar Xoaniña pueda concertar una visita.

En la misma tesitura se encuentra Lucus Donapel, en la esquina de la plaza Anxo Fernández Gómez, justo detrás del Concello. «Nos falta material que llegará la semana que viene, pero sí que atenderíamos con cita previa si alguien lo solicitase», explica Sofía Ferreiro, una de las dos hermanas al frente de esta tienda que cumple 20 años en Lugo, tras una anterior etapa en Monterroso.

Aunque el comercio parezca cerrado, dentro es un ir y venir de ropa y complementos de primavera, que sustituirán a los de invierno en los escaparates.

También bullen las ideas que hagan segura la reapertura. En ese sentido, María Ferreiro baraja varias posibilidades, desde una máquina de ozono para limpiar el ambiente hasta una de luz. «Estuve mirando unas lámparas desinfectantes como las que se usan en los quirófanos y hay diferentes opciones, algunas se pueden pasar por encima de la ropa después de que un cliente se la haya probado como si fuera un detector de metales», precisa.

Sin embargo, aún no quiere dar el paso porque no sabe si estos protocolos podrían dañar el producto. En el caso de la máquina de ozono, podría dejar olor en las prendas y, al tratarse de cuero, lo ve inviable. Otro de los aspectos que no le gusta es que este tipo de maquinaria está a la venta en Amazon y no quiere comprar en el gigante de la venta online. «Verá a ver si las tiendas de electrodomésticos de Lugo tienen algo parecido», reflexiona.

A la espera de esas medidas mayores, ya han pensado en situar a la entrada de la tienda un pequeño dispensario con gel desinfectante y guantes. En cuanto al suelo, optarán por unos adhesivos para marcar la distancia mínima necesaria para evitar contagios.

Peluquerías, hostelería y librería

Los otros sectores que desde este lunes pueden abrir con cita previa son las peluquerías, los restaurantes para recoger comida encarfgada y las librerías. Todos tienen que trabajar previa cita. En el caso de las peluquerías lucenses se prevé una gran avalancha de clientes. Alguna ya tiene una larga lista de espera. En cuanto a la hostelería, algunos negocios aún hacen número para saber si les compensa abrir esta semana o esperar al día 11, cuando pueden tener el 50 % del aforo de las terrazas. Hoy abrirán algunos, como el Dotmas de A Pringalla.

Por su parte, las librerías de la ciudad ya tienen todo preparado para abrir este lunes y entregar, previa cita y encargos, los libros. Es el caso de Trama, Lectocosmos o Biblos, entre otras. Las librerías lucenses estuvieron activas durante el confinamiento a través de las redes sociales, ofreciendo novedades y consejos literarios, además de vender libros por Internet, con entregas a domicilio.