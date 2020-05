Los niños de Lugo ya tienen juegos en las aceras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 01/05/2020 13:19 h

El Concello de Lugo comenzó el pintado de las zonas de juego en la calle del proyecto Tecendo Brincadeiras, que realiza el área de Mobilidade e Infraestruturas con la colaboración del gabinete de psicoloxía y terapia familiar de Natalia García. Según explicó el concejal del BNG Rubén Arroxo «as zonas de xogo están pensadas para avanzar co paseo, e non para deterse nelas». Además, Arroxo afirmó que «os xogos pintaranse, seguindo o sentido do paseo, nas beirarrúas do lado dereito, recordando a recomendación de camiñar por este lado para asegurar o distanciamento social».

Sobre el nombre de Tecendo Brincadeiras, el área de Mobilidade e Infraestruturas de Lugo proponen acercar espacios interactivos que permitan a los niños disfrutar de las salidas a la calle «creando espazos lúdicos que permitan xogar en igualdade e sacar o máximo rendemento dos paseos no exterior». Tecendo Brincadeiras pretende favorecer que los niños encuentren espacios lúdicos en los que jugar y disfrutar al mismo tiempo que se evaden por un tiempo de una difícil realidad.

«Queremos que as nenas e nenos de Lugo poidan desfrutar das saídas á rúa con xogos que poidan fluír cos paseos e eviten as masificacións», afirmó Rubén Arroxo, que añadió «queremos que sintan o concello como propio, por iso botamos a andar esta iniciativa malia estar pechados os espazos de lecer». Rubén Arroxo declaró que «estas zonas realizaranse en todos os barrios da cidade para que todas as nenas e nenos teñan a oportunidade de desfrutar de xogos na rúa nesta situación atípica».

En los próximos días se irán habilitando hasta 60 puntos de juego para los niños, repartidos en seis zona de la ciudad.