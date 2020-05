El Concello de Lugo mantendrá este mes las banderas a media asta en señal de duelo

0

La Voz de Galicia la voz

lugo 01/05/2020 17:48 h

El Concello de Lugo mantedrá, durante todo el mes de maio, las banderas de los edificios municipales a media asta en señal de duelo coinciendo con el luto oficial decretado por la Xunta. Este viernes, un ordenanza municipal procedía a la bajada del mastro en la Casa Consistorial y también en la sede administrativa del Seminario, «nun xesto público de solidariedade e afecto da veciñanza lucense con todas aquelas persoas ás que esta crise sanitaria afectou, de maneira irreparable, pola perda dos seus seres queridos».

La alcaldesa, Lara Méndez, anunció que propondrá al resto de la Corporación la aprobación, durante el próximo pleno ordinario, previsto para el día 28, una declaración institucional en memoria de las víctimas de la pandemia, pero también para expresar «o recoñecemento á poboación lucense pola mostras de responsabilidade amosadas durante as semanas de confinamento e para agradecer o esforzo de todos os profesionais que prestan os seus servizos en todas as áreas no coidado da cidadanía, asumindo incluso riscos para a propia saúde»