La alcaldesa de Lugo, en la plataforma 'El día después' , formada por 15 alcaldes de España

Lugo 30/04/2020 17:20 h

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, participa hoy de forma telemática en un grupo de trabajo de 15 alcaldes de España que lleva por nombre, plataforma de El día después. Se trata de un grupo de trabajo de regidores para repensar como organizar las ciudades después de la crisis actual que va a cambiar muchas cosas y comportamientos.

El concello explicó que, "o foro abordou tres bloques: servizos sociais, mobilidade e políticas económicas, e foi neste último no que a alcaldesa de Lugo, xunto co rexidor de Madrid, Martínez Almeida, entre outros, compartiu as estratexias fixadas polo Goberno local durante este crise, centrándose en dous delas especialmente: o Plan Reanima Lugo, anunciado ao día seguinte de ser declarado o estado de alarma, e todo o paquete de medidas da a dixitalización das empresas de Lugo, ambas as dúas para apoiar ao comercio local, aos emprendedores, autónomos e pemes".

Los alcaldes participantes en el encuentro son los de las ciudades de Valencia, Gixón, Bilbao, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Cáceres, Murcia, Barcelona, Palma de Mallorca, Gavà, Arnedo e Riba-Roja, además de Lugo.

En la plataforma El día Después, los participantes fijarán una hoja de ruta que ayude a superar las secuelas de la actual crisis. "Para responder aos desafíos de mobilidade, atención social, alternativas económicas e de xeración de emprego expostas polo moderador do evento, o xornalista de RTVE Carlos Franganillo, os alcaldes e alcaldesas expuxeron as súas propostas e convidaron a unha colaboración efectiva entre municipios de distintos territorios e poboación para sacalas adiante".

Durante el evento, al que se conectaron mas de 2.500 personas, según el Concello de Lugo, todas las intervenciones,aunque con posiciones ideológicas diversas, partieron de la convicción de que, tras esta crisis del covid, pocas cosas volverán a su punto de partida.