Xuvenciencia no será presencial, pero podría haber otras alternativas científicas

Laura López

Lugo / La Voz 29/04/2020 10:29 h

El campus científico de verano Xuvenciencia, -que organiza en el Campus Terra el grupo de divulgación de ciencia y tecnología XuvenCiencia, formado por profesores del campus de Lugo- no se llevará a cabo este año, al menos no de manera presencial. Así lo decidieron hace unos días los organizadores, por «responsabilidade», según explica la coordinadora, Mercedes Novo, de la facultad de Ciencias. El campus, que llegaba este año a su octava edición, tenía previsto celebrarse entre los días 28 de junio y 4 de julio, con 150 estudiantes de cuarto de ESO y BAC para convivir en Lugo durante siete días. Combina decenas de actividades y proyectos para escoger, en las instalaciones de la USC en Lugo y con profesorado de la universidad (charlas, laboratorios, retos, visitas...), en un contexto de convivencia. Queda ahora por decidir si se realizará alguna alternativa científica virtual para los alumnos. «Aprazar o Xuvenciencia non nos parecía viable porque non vemos datas adecuadas e estamos nun contexto de incerteza», explica Novo.

Campus internacional

Una de las opciones que barajan es realizar un «campus» virtual con vídeos tutoriales y facilitando materiales específicos que se podrían enviar a los domicilios de los participantes. Otra alternativa sería un campamento científico internacional, también de carácter virtual e interactivo, con alumnos de toda Europa. Esta idea podría ser posible porque Xuvenciencia pertenece a la red de universidades europeas Eucunet (European Children’s Universities Network), con sede en Viena, pero es desde allí que se deberían facilitar los medios organizativos para hacerlo y dar luz verde al proyecto, una decisión de la que están pendientes en Lugo. «A idea de facelo internacional sería moi interesante», reconoce Novo.