O PP denuncia un atasco monumental no Rexistro do Concello de Lugo

La Voz de Galicia lugo

la voz 29/04/2020 17:18 h

O grupo municipal do PP do Concello de Lugo denuncia un monumental atasco no Rexistro municipal «froito da absoluta falta de previsión por parte do goberno local que xunto cos problemas e fallos constantes da plataforma, instalada hai medio ano para facer os trámites de rexistro on line, torpedean o funcionamento» Os populares afirman que houbo «unha absoluta falta de previsión por parte do goberno local que xunto cos problemas e fallos constantes da plataforma, instalada hai medio ano para facer os trámites de rexistro on line, torpedean o funcionamento administrativo».

O vicevoiceiro do PP, Antonio Ameijide, sianala que se está a producir unha avanlancha de solicitudes do Reanima, pero «neste momento hai un tupido tapón de comunicacións que desbordan aos traballadores do servizo e que lles impiden ter ao día o rexistro telemático». Antonio Ameijide lamenta «que esta falta de organización afecte ao resto de escritos que os lucenses están presentando que seguen “en cola” ata que se resolvan as comunicacións relativas ao Reanima»

Por outra parte o vicevoceiro popular amosaba a súa preocupación polas consecuencias que vai ter este retraso no rexistro á hora de axilizar o cobro das axudas do Reanima. Neste momento hai preto de 2.000 solicitudes por rexistrar «os 11 traballadores que hai para rexistro telemático están ainda cos escritos do día 15 de abril, que foi a data na que se abriu o prazo desta axuda municipal, tendo en conta que seguen chegando máis comunicacións, e sumándolle a iso os problemas da plataforma telemática todo apunta a que se irá acumulando un retraso monumental que podería aprazar os prazos para cobrar esta axuda municipal».

Ameijide calcula que os lucenses non verán os cartos desta achega ata o mes de xullo xa que «unha vez que se faga o rexistro, hai que valoralas, solicitar documentación que falte e proceder logo a tramitación do pago, unha tarefa que neste concello non se caracterizan por facer demasiado rápido».