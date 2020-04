O PP asegura que o Concello paga sancións da Confederación e non se acolle aos descontos

0

Lugo 25/04/2020 19:43 h

O concelleiro do Grupo Municipal doPartido Popular no Concello de Lugo, Antonio Ameijide, di que o goberno local terá que facer fronte a outra sanción da Confederación Hidrográfica Miño-Sil polo mesmo motivo, ao non darlle solución durante anos. De feito pagarase a totalidade da sanción imposta pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil debido á "lentitude da tramitación administrativa no Concello de Lugo", o que impediu unha pronta resposta á Confederación.

Antonio Ameijide sinala que o 15 de maio de 2019 os técnicos municipais emitiron un informe sobre esta sanción, no que se indicaba que xa “non procedía formular alegacións ao Prego de Cargos remitido pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil”. Ademais, os técnicos do Concello de Lugo informaban “unha vez máis de que o modo de tramitación destes expedientes no Concello de Lugo estaba a impedir a pronta resposta á CHMS”, o que trae como consecuencia a imposibilidade de acollerse ás opcións de redución das sancións impostas, por exceder os prazos establecidos para poder obter estas reducións.

A sanción á que fai referencia o concelleiro popular é do ano 2018 debido a un verquido do aliviadero dunha estación de bombeo do Polígono de O Ceao, uns feitos “confirmados polos técnicos municipais”.