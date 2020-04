El Concello aprueba el nuevo Mercadona de Duquesa de Lugo

0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 23/04/2020 17:26 h

La primera comisión de gobierno que celebrará el Concello de Lugo desde que se decretó el estado de alarma sacará adelante mañana más de treinta asuntos, la mayoría de corte urbanístico, con la intención, explicó la alcaldesa, Lara Méndez, de dar salida lo más rápidamente posible actuaciones que tendrán repercusión positiva para la reactivación económica de la ciudad.

«Por unha banda queremos poñer o acento no feito de que frear a propagación do coronavirus obrigou ao peche das dependencias consistoriais pero, pola contra, a imposibilidade de prestar atención ao público de maneira presencial propiciou que o persoal municipal centrase as súas ocupacións na tramitación documental de forma que, durante estas semanas, conseguiuse axilizar a parte estritamente burocrática de moitos procedementose que xa estaban en curso», señaló la alcaldesa.

La alcaldesa socialista indicó que pese a estar paralizados los plazos administrativos, mañana viernes se retomará el expediente para la construcción de la pasarela sobre la N-VI, licitada el pasado febrero, luego de que la empresa adjudicataria trasladase su conformidad al respecto y su intención de iniciar en la mayor brevedad posible las obras. «É só un dos exemplos que corroboran que, dende a institución local, estase a desenvolver, sen descanso e dende o primeiro día de pandemia, un intenso labor administrativo que permitirá, de xeito parello ao levantamento das limitacións impostas pola crise sanitaria, concluír aqueles procesos, transcendentais para Lugo, que xa estaban iniciados co fin de que comecen a materializarse», sostuvo la alcaldesa.

Así, en la comisión de gobierno de este vienes se procederán a aprobar hasta 17 licencias urbanísticas «co obxectivo de que, logo do parón obrigatorio na construción, este sector poida avanzar na súa recuperación», añadió Lara Méndez, quien recordó la entrevista que mantuvo la pasada semana con los representantes de la APEC para analizar el estado en el que se hallan las empresas del sector.

Entre los expedientes más destacados figura la ampliación del supermercado Mercadona situado entre la avenida da Coruña y Curros Enríquez y la creación de otro nuevo en la avenida Duquesa de Lugo, con un presupuesto previsto de 1.061.553'54 euros para la ampliación y 2.472.553'54 euros para el nuevo supermercado, que se ubicará en la parcela enfrente del centro comercial As Termas, junto a la tienda de ropa infantil Kiabi. Mercadona tenía la intención, antes de la crisis del coronavirus, de abrir este nuevo supermercado ya que apuesta por grandes supermercados en las afueras, pero a la vez con buena ubicación, ya que este forma parte del tránsito para ir a O Ceao y para circular por la A-6. La licencia para la ampliación es de 12 meses de obras y para la construcción del nuevo Mercadona, de 24 meses.

El gobierno local también otorgará los permisos para la construcción de dos naves en el Parque Empresarial das Gándaras y la reforma de otras dos en el mismo polígono, así como el cambio de uso de una de ellas, de industrial a deportivo. Y se autorizará el reformado del proyecto de construcción de una estación de servicio en la avenida Benigno Rivera compuesta por una zona de dos surtidores con marquesina para la venta de carburantes y de dos boxes de lavado, además de un puesto de aspiración de vehículos.

También está previsto que se conceda la licencias para la ampliación de una explotación de vacuno de leche situada en la parroquia de Santa Cristina de San Román y la segregación y agrupación de dos parcelas en Galegos.

Además, recibirán el visto bueno 8 solicitudes de licencias más para, entre otras intervenciones, ejecutar una vivienda unifamiliar en Acea de Olga y reformar otra en la rúa Armórica, acometer diversas ampliaciones, modificar cubiertas e/u fachadas, redistribuir plantas, instalar un ascensor, y como sucede en el casos de los inmobles números 4 y 6 de Salvador de Madariaga, para proceder a su demolición.

«Será, por tanto, unha xunta de goberno extensa na que agardamos despachar un importante volumen de asuntos de gran importancia económica pero tamén cidadá xa que entre eles figuran, por exemplo, a ampliación do novo cemiterio, a pavimentación da contorna do auditorio Gustavo Freire e de varios pasos de peóns así como a rexeneración do firme da estrada LU-P-29010 en Bóveda. Obras moi demandadas e comprometidas hai tempo coa veciñanza que axudarán a mellorar as infraestruturas da capital e do rural, do que tampouco nos esquecemos», destacó Lara Méndez.

Por otra parte, en materia de personal, mañana se validarán las propuestas de nombramiento de 7 plazas de funcionarios de carrera en la categoría de Policía Local, 4 de ellas por concurso interadministrativo y otras tres por oposición libre, así como la prórroga de la comisión de servicio en el puesto de jefa de la sección de Cultura.