Lugo Monumental denuncia que el Plan Reanima del Concello supone más presión para las empresas y no cumple lo prometido

Lugo 22/04/2020 09:26 h

Lugo Monumental denuncia que el Plan Reanima del Concello de Lugo supone más presión para las empresas y no cumple con lo prometido, pues son los empresarios los que realmente asumirán el grueso de los costes a cambio de «una pequeña ayuda municipal». La asociación lucense considera que la iniciativa funciona como un «yo invito y tú pagas».

El colectivo recuerda que apoyó públicamente al Ayuntamiento desde el primer momento en que anunció que aportaría una partida económica de 5 millones de euros para abonar el 30% de la base reguladora que no cubre la prestación por desempleo a los trabajadores de las empresas lucenses que recurrieran a la tramitación de un ERTE: «Sin embargo, nos vemos obligados a denunciar que la realidad es bien distinta, y la concreción del plan hace que sean las empresas las que realmente asuman el grueso de estos costes a cambio de una pequeña ayuda municipal que ni por asomo cumple con lo prometido».

Señalan desde Lugo Monumental que cuantos más trabajadores tenga una empresa, más perjudicada se verá por las ayudas, lo que «pone en entredicho el fin último del plan y su lógica». La ayuda es de 180 euros por trabajador en empresas con 1 a 9 empleados y de 120 en entidades con 10 a 50. Como ejemplo, partiendo de empresas cuyos empleados tengan una base reguladora de 1.000 euros, «para acceder a la ayuda municipal han de completar el 30% que no cubre la prestación por desempleo de cada trabajador (es decir, 300 euros mensuales por empleado) en caso de un ERE». Pero el compromiso que la empresa ha de adquirir de completar el 100% de la base reguladora «en ningún caso se ve compensado por las ayudas municipales (no cubre ni la primera mensualidad), y puede ser muy perjudicial en función de la duración del estado de alarma», continúan.

Por otro lado, en los casos de empresas que no hagan un ERE, la ayuda es de 600 euros por trabajador. Teniendo en cuenta que en ese caso la empresa también ha de hacerse cago de los costes de seguridad social «los gastos se disparan». Esto hace, sostienen, «que ese compromiso del Ayuntamiento realmente lo paguen las empresas, no la administración local».

Una duración incierta, un pago único

A mayores, las diferentes prórrogas del estado de alarma complican más las cosas. Mientras la subvención del Ayuntamiento es un pago único (es decir, que no se paga por cada mes, sino solo una vez), el compromiso de completar la base reguladora permanece en el tiempo, de modo que «una empresa con dos empleados perdería 240 euros el primer mes, 840 el segundo y tendría que poner 1.440 euros si se alcanza el tercero. El Gobierno de la nación habla de prórrogas por sectores que podrían llegar a diciembre, un escenario que esperamos que sea improbable pero que en este ejemplo supondría para la empresa poner 5.700 euros de los que el Ayuntamiento solo subvencionaría 360 lo que implica una carga de 5.340 euros para las pymes lucenses».

Otro aspecto que critican es que el pago del Concello no se realiza en función de la base reguladora a completar, sino una cantidad fija «totalmente arbitraria», por lo que cuanto mayor sea la base reguladora, mayor será la desigualdad.

Advertencias previas y otros problemas

Antes de publicarse las ayudas, y en base a la información de que se disponía, Lugo Monumental ya advirtió de esta cuestión al Ayuntamiento «con total lealtad, proponiendo que si realmente se quería cumplir el compromiso anunciado los trabajadores solicitasen directamente esa ayuda (sin mediación de terceros) aportando el certificado de empresa en que se recoge toda la información necesaria».

Además de este problema, la asociación advirtió de otras cuestiones preocupantes, como «la desprotección de los autónomos colaboradores, una figura que no puede acceder a las ayudas, pero que tampoco puede entrar en un ERE al no ser trabajador por cuenta ajena, o de la confusa redacción que no permite aclarar los destinatarios».

También se advirtió de lo «absurdo» de exigir una reducción de facturación del 75% en el mes de marzo, «pidiendo la ayuda en abril, como es lógico, cuando hasta mediados de mes la situación aparentaba normalidad, con lo que no hay esa reducción de ingresos. Por otro lado, hay empresas que no pueden demostrar esa caída por estar en módulos (...) La administración, como es patente, desoyó todos estos avisos».