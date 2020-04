«Hai moitísima xente que non tivera que acudir nunca a Servizos Sociais e faino con vergoña»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lorena García Calvo

Lugo / La Voz 22/04/2020 05:00 h

Descolgar el teléfono, escuchar, buscar soluciones y activarlas. Así una y otra vez hasta 27 veces en una jornada. Ese se ha convertido en el día a día de Lucía Arrojo, una de las educadoras sociales del Concello de Lugo que desde hace semanas, junto a sus compañeras, de la mano de la administración local y de varios colectivos, gestiona ayuda para los centenares de familias a las que el Covid-19 ha barrido neveras y esperanzas.

Lucía es una de las personas que recibe las llamadas en el 010. Aunque los teléfonos también están operativos para quien necesite desahogarse un rato, la práctica totalidad de las conversaciones giran sobre el auxilio económico. «Basicamente o que recibimos son peticións de axuda alimentaria e para alugueiros, aínda que direi que os propietarios estanse portando ben, tentando dar prazos para pagar alugueiros», desvela Lucía.

Cada día, a través de su teléfono, tramita a través del departamento que dirige Olga López Racamonde ayuda para cerca de una quincena de familias, pero el lunes de la semana pasada llegó a atender 27 peticiones. Para muchos de sus interlocutores es la primera vez que tienen que llamar a la puerta de Servizos Sociais y lo hacen con cierto pudor. Muchos, probablemente nunca imaginaron tener que recurrir a ellos. «Hai moitísima xente que nunca tivera que acudir a Servizos Sociais e que o fai case con vergoña, cando non debera ser así. Hoxe mesmo atendín a un rapaz que me explicaba que non vía outra saída, que necesitaba darlle de comer aos seus fillos».

Muchas familias monoparentales, mujeres con cargas familiares, vendedores ambulantes... no hay un perfil concreto, sino muchas y variadas realidades. «Incluso agora chámanos xente que traballa na hostalería, camareiros ou axudantes de cociña que cobraron os 15 primeiros días que traballaron en marzo e dende entón non volveron ter ingresos. Xente que tivo que tirar con 300 ou 400 euros ou que está á espera de que lle paguen o ERTE».

La economía sumergida

El cierre del país se ha llevado por delante el pan de muchas familias y también está dejando al descubierto otra cara: la de la economía sumergida. Casos y casos de trabajadores que se han quedado sin empleo y al tiempo no pueden optar a una prestación. Personas cuyos ingresos en negro llegaban limpiando por horas o como cuidadoras, y a las que el coronavirus ha dejado sin margen de maniobra. Ahora ya no tienen con qué ir tirando.

A cada una de esas realidades, a cada cuál más compleja, buscan solución desde Servicios Sociales en Lugo. El Fogar do transeúnte se ha convertido en el espacio neutral en el que muchas familias, citadas cada cuarto de hora, recogen el paquete alimentario que les templa la despensa unos días. A los que lo necesitan, se lo llevan a casa gracias a Cruz Roja. Porque tras cada puerta hay una historia. Y tras cada llamada, alguien dispuesto a echar un cable.