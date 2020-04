Lara Méndez anuncia que habrá más ayudas para empresarios y trabajadores de Lugo

0

La Voz de Galicia suso varela

la voz / lugo 20/04/2020 20:22 h

El primer pleno telemático en la historia del Concello de Lugo terminó este lunes, tras haberse suspendido el pasado jueves por errores en la conexión. Se aprobó por unanimidad el suplemento de crédito por valor de casi seis millones de euros, provenientes de remanentes, que permitirá financiar el Plan Reanima (4 millones para ayudas directas a pequeños empresarios y autónomos de Lugo), un millón para la conciliación laboral de los trabajadores lucenses y cerca de otro millón para diversas acciones urgentes y de asistencia social por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus. La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, anunció que no será el último suplemento de crédito que llevará a pleno: «Se fai falta convocarei tres, catro ou cinco plenos para completar as necesidades dos lucenses, porque ampliaremos incluso os prazos das bases do Plan reanima para que ningún lucense se quede ser presentar as súas peticións de axudas».

Méndez contestaba así a las críticas del portavoz del PP, Ramón Carballo, quien acusó a la regidora «de copiar o estilo de mal xestor, de autobombo e de soberbia de Sánchez, presentando un plan improvisado, insuficiente e que chega tarde», en referencia a que fue anunciado el 15 de marzo «e ata dentro de dous meses non se chegará a pagar». Aun así, Carballo dijo que serán leales y que apoyarán cualquier ampliación presupuestaria que se aplique para paliar los problemas económicos de las empresas y los autónomos. Carballo, por la mañana, había comentado «está claro que hai programación do orzamento do 2020 que non se vai levar a cabo, que a factura enerxética de edificios municipais baixará, que hai intervencións que figuran no orzamento que non se executarán, co que suxerimos un novo enfoque aos presupostos para evitar un goteo futuro de modificacións de crédito».

También fue crítica la portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, pero no por el paquete de medidas sino por la falta de diálogo con la oposición y por precipitarse antes de recibir aportaciones como las de su grupo, entre las que están la suspensión de medidas fiscales como las terrazas, el agua o la basura para aquellos negocios que han tenido que cerrar por culpa del estado de alarma.

Tanto el portavoz socialista, Álvaro Santos, como la alcaldesa, pusieron en valor que el Concello de Lugo ha sido pionero en Galicia, e incluso en España, con un plan directo a ayudar a los pequeños empresarios y trabajadores. «Non chegamos tarde, senón que atendemos aos que viron paralizada a súa facturación, e logo podemos manter os investimentos cos orzamentos do 2020». Lara Méndez dijo que «nós non esperamos a que pase o estado de alarma ou dicimos que estudamos medidas, como outras administracións e concello, nós mandamos desde o primero día unha mensaxe clara á cidadanía, aos empresarios e aos traballadores de que o Concello de Lugo ía estar ao seu carón».

Por eso dijo que el Plan Reanima era una primera acción para intentar evitar el cierre de empresas o que estas tuvieran que acogerse a un ERTE, pero anunció que habrá más recursos financieros en el futuro. Por el momento, señaló que se retrasa el pago del IBI, se han pagado más de 300 facturas por un importe de 11,5 millones de euros, se han agilizado los trámites del plan de subvenciones (2,5 millones para colectivos y asociaciones de la ciudad) o se han mantenido los puestos de trabajo de las empresas que prestan servicios municipales, «unos 700 trabajadores que no han tenido que ir a un ERTE».

El debate de las facturas y el reparo de legalidad

Donde no hubo acuerdo fue en la aprobación de los expedientes que presentó el gobierno local para la aprobación de facturas que venían del año 2019 y de ejercicios anteriores, y a los que el Interventor municipal puso reparos de legalidad. La oposición se abstuvo en la votación precisamente por las advertencias del Interventor. La concejala de Economía, Paula Alvarellos, señaló que desde el 16 de marzo se pusieron a trabajar 30 funcionarios municipales con la única misión de sacar adelante facturas para pagar a los proveedores y que tuviesen liquidez.

El viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, que calificó al gobierno local de «socialcomunista y totalitario», dijo que el 30 % de la facturas y contratos del 2019 y anteriores, unos 30 millones, «tenían alguna ilegalidad administrativa». Y además criticó la tardanza en pagar, poniendo ejemplos como un año para un trabajo de un fontanero en una caldera, otro año para un mecánico que reparó una máquina municipal, dos años los extintores o ocho meses una comida de tres comensales en un restaurante de la ciudad.

Alvarellos calificó de «tremendas» las palabras de Ameijide, al que acusó de desconocimiento jurídico. Reconoció que había facturas atrasadas pero que se habían simplificado los trámites precisamente para sacar ahora adelante las facturas, y le lanzó un dardo al concejal del PP: «É moi fácil tuiterar desde a súa casa, mentres nós traballamos para que as empresas teñan liquidez». Ameijide calificó de «bochornoso que nos quieran vender algo cuando lo que están haciendo es pagar lo que deben desde hace tres años». Olga Louzao apuntó que las facturas no eran ilegales, pero sí que se habían detectado irregularidades, «co que algo ben non se fixo»., y pidió que «este mal endémico do Concello, de impagar facturas non se repita no 2020 e se tramiten con axilidade e cumprindo os trámites legais».

La alcaldesa cerró el debate señalando que todas las facturas tenían el informe favorable para su aprobación e ironizó: «Parece que fomos nós os que provocamos este estado de alarma»