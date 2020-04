O PP critica que o goberno de Lugo só executase el 25 % do plan de inversións do 2019

0

19/04/2020

O grupo municipal do Partido Popular cualificou de «vergoñenta» a porcentaxe de execución dos orzamentos municipais de 2019. Tal e como se recolle na liquidación do 2019, e que no pleno deste luns (suspendido o xoves por erros na conexión telemática) se presenta como dación de contas, destacan os populares o capítulo de investimentos do que «tan só se logrou executar 3,2 millóns de euros».

Para os populares este dato é inadmisible «sobre todo tendo en conta as numerosas melloras que precisa a cidade de Lugo tanto no remate de infraestruturas, como en reparacións de vías ou en novas obras. O feito de que só se executase menos do 25% do Plan de investimentos é unha proba máis da falta de capacidade de xestión do bigoberno de Lugo, son incapaces de realizar investimentos na cidade e de executar medidas que axudan á xeración de emprego e crecemento económico da cidade».

Neste sentido, os populares lucenses afirman que «os socialistas son máis de propaganda e de anuncios pioneros que, na maioría da veces quedan en fume». Os populares aseguran que a consecuencia de non executar o orzamento ten como resultado que quede un remanente de 51,6 millóns nos bancos, «outra proba máis da súa incapacidade de xestión». Estes datos económicos veñen a certificar, para PP, «que estamos diante dun goberno despreocupado polos lucenses e que non inviste neles».

Segundo os datos da liquidación que analizaron os populres de Lugo, se desprende que «os orzamentos de Méndez son pura ficción dacordo co recollido no informe da liquidación de 2019, houbo un exceso de previsión de 36,6 millóns, esto quere dicir que inflaron un 40 % as contas municipais tal e como, no seu momento, denunciamos dende o PP».

Por último o PP reflexionou «sobre os 35,8 millóns de dubidoso cobro, e que corresponden ao periodo enmarcado dende o 1992 ata a actualidade, sendo moi destacable os 24.7 millóns pendentes de cobro rexistrados dende a chegada de Lara Méndez ao Concello»., Para o PP «sorprende que 14 millóns veñan só do exercicio de 2019».

30 % do orzamento para pagar reparos de legalidade

Pero non foron as únicas críticas desde o grupo municipal á xestión económica do goberno de Lara Méndez. O vicevoceiro popular, Antonio Ameijide, arremeteu contra o que denominou «a nova marca socialcomunista», en alusión ao feito de que a alcaldesa «se arrogue a competencia de fiscalizar, vía decreto,pagos sen contrato efectuados polo concello de Lugo».

Ameijide cualificou de «perigoso que a alcaldesa continue dando luz verde a recoñecementos extraxudiciais aprobados, de forma unilateral en referencia aos catro decretos que figuran no punto terceiro da dación de contas que se debatirá no pleno do luns. Estamos falando dun montante de 877.201,82 € desgranado nun de 587 368,41, un segundo de 79 862,46, un terceiro de 182 747,64 e o último por un importe de 27.223,31 €, neste caso con reparo de legalidade».

Ameijide detallaba que hai facturas, nestes lotes, que veñen do ano 2017, lembrando que esta figura só se debería utilizar para casos excepcionais e por riba diso, acreditase un retraso inxustificable no pago a autónmos e empresarios que traballan para o Concello.

Ameijide recriminou o «despropósito das políticas económicas de Méndez» xa que a alcaldesa destinou o 30 % do orzamento municipal para pagar reparos de legalidade. O vicevoceiro dos populares afirma que «é demoledor que, en 2019, o goberno socialista e nacionalista sumasen ata 48 reparos de legalidade e ata 15 recoñecementos extrajudiciais de créditos por valor de 29,8 millóns».