El Concello de Lugo destina 2,5 millones a subvenciones

La Voz de Galicia suso varela

la voz / lugo 18/04/2020 12:21 h

El Plan Estratéxico de Subvencións del Concello de Lugo irá destinado este año casi destinado en su integridad a las ayudas directas económicas por la pandemia del coronavirus. Serán 2,5 millones de euros para que colectivos y asociaciones locales puedan continuar con su labor, según indicaron desde el gobierno local. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, destaca la necesidad de «fornecer a base da nosa comunidade local tras esta crise sanitaria global sen precedentes».

Así, a modo de ejempo, el área de Benestar dispondrá de más de un millón de euros para colaborar con las asociaciones y ofrecer ayudas directas para el alquiler de vivienda o la emergencia social. También se anuncia que se duplicará la aportación a la Protectora de Animais hasta los 200.000 euros para sufragar los gastos derivados del cuidado y manutención de los animales que acoge en sus instalaciones.

La regidora apuntó que «unha crise sanitaria mundial sen precedentes esixe das administracións unha capacidade de acción e reacción á altura das circunstancias para amortecer a pegada negativa que orixine». En este sentido, indicó la alcaldesa socialista que «dende o Concello, á marxe doutras iniciativas que adoptamos o mesmo día no que foi decretado o Estado de Alarma, seguimos a artellar medidas orientadas a fornecer a base da nosa comunidade local. E así, se primeiro actuamos para arroupar ao sector produtivo e empresarial do municipio, co obxectivo fixado na conservación dos postos de traballo e, porén, na estabilidade salarial das familias, incidiremos, a continuación, na financiación dos colectivos e asociacións que, con vocación pública e, en moitos casos, solidaria, desenvolven o seu labor en Lugo».

El gobierno local presentará en el próximo pleno extraordinario la aprobación del Plan Estratéxico de Subvencións. La alcaldesa explica que se tratará de una herramienta para impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil en los distintos ámbitos de gestión que son de interés general. Indican que este plan estará preparado para «darlle maior axilidade á xestión das axudas co fin de que os colectivos e asociacións as poidan cobrar antes».

El plan de subvenciones estará dotado con más de siete millones de euros.«Cómpre subliñar que concentra preto do 8% do orzamento total municipal para o exercicio en curso, o que pon de manifesto a importancia que este executivo lle dá non só ao papel que exercen todas estas entidades senón tamén ao que desempeñarán a partir deste momento como apoio indispensable da veciñanza para remontar o confinamento», expuso Lara Méndez.

Aunque el grueso de la partida se destinará a las ayudas del Plan Reanima, más de dos millones de euros servirán, señalan, para garantizar la actividad del tejido asociativo local. El documento, «que persegue servir de guía para mellorar e racionalizar a xestión e tramitación das subvencións mediante a valoración de aspectos de transversalidade, eficacia e eficiencia das diferentes liñas de axuda», recoge, para este año, un incremento de las cantidades otorgadas hasta la fecha actual «e fai especial fincapé na fiscalización posterior á concesión das mesmas».

La alcaldesa quiso dejar claro que «principios como os de publicidade, libre concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación amparan as liñas trazadas pola área económica do Concello neste Plan Estratéxico que, non podemos esquecer, se desenvolverá ao abrigo da solvencia financeira da que dispoñemos e que será - agardamos - o paraugas baixo o que gorecerse para que as prestacións sociais e a actividade cultural ou deportiva da cidade non se resintan drasticamente tralo paso do Covid-19».