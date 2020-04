Los placeros de Lugo ya llevan pantallas de protección

0

lugo 17/04/2020 11:14 h

La edila de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López visitó el Mercado Municipal y la Praza de Abastos, donde entregó pantallas de protección a los placeros. Cristina López señaló: «Seguimos colaborando cos distintos postos da praza e do mercado para tratar de reducir ao máximo as posibilidades de contaxio».

La edila agradeció la implicación del IES As Mercedes en la elaboración de las máscaras: «Seguimos traballando para aumentar as medidas de seguridade nestes dous recintos públicos de Lugo», afirmó la concelleira del BNG, quien además instó a los vecinos de Lugo a que acudan a estos dos mercados «Para colaborar en que o impacto da crise sanitaria sexa menor, animo aos veciños de Lugo a facer as compras no pequeno comercio de alimentación que estes días permanece aberto e dando servizo a toda a veciñanza».