Poco movimiento en Lugo tras el permiso de apertura a las empresas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.C.

Lugo / La Voz 13/04/2020 14:31 h

El permiso del Gobierno para la reapertura de buena parte de las empresas debido al coronavirus no provocó hoy un cambio importante de actividad en la ciudad. El sector de la construcción no empezó con fuerza debido a la orden publicada en el BOE en la noche del domingo de que no se podía trabajar en edificios habitados. Por tanto, solo se ve alguna pequeña cuadrilla de trabajadores en los pocos edificios de nueva construcción que hay en la ciudad, o en solares donde realizan preparativos para alguna futura construcción. Todo el sector de la construcción a pequeña escala y de reformas no pudo trabajar en su gran mayoría debido a hacerlo en zonas habitadas, y estas pequeñas empresas podrán presentar un Erte durante el tiempo que dure este prohibición.

Un tímido retorno al trabajo

Pero también fue muy tímido el retorno al trabajo en los polígonos industriales porque, al menos a simple vista, en O Ceao o As Gándaras, el nivel de actividad palpable era poco más que en los días anteriores de la crisis del coronavirus en la ciudad. Y aunque hay más empresas abiertas, la actividad no arrancó con la fuerza que se esperaba después del tiempo de cierre obligado.

En las calles de Lugo, a media mañana se seguía viendo un panorama bastante desierto y parecido al de la pasada semana debido al coronavirus. Los autobuses seguían casi vacíos. El reparto de mascarillas en los buses urbanos, según los datos del ayuntamiento, se produjo en torno a las ocho de la mañana, y a lo largo del día no se hace. En los buses interurbanos se ocupó de ello la Guardia Civil, pero también hay muy pocos viajeros en estos servicios. Por la calle, siguen siendo muchas las personas que caminan sin mascarilla porque todavía no se encuentran con facilidad en todas las farmacias.