El PP cree que las ayudas de Reanima Lugo excluyen a algunas asociaciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 12/04/2020 18:49 h

El Partido Popular cree que "as axudas anunciadas polo Concello de Lugo ao amparo do programa Reanima Lugo" excluyen a algunas asociaciones sin ánimo de Lugo y, por ello, piden que cambie el criterio para solicitar las ayudas. Aseguran que algunas entidades quedan fuera de la convocatoria "de forma inxusta". Ponen como ejemplo Aspnais, "unha entidade que ten preto de medio cento de empregandos, que se viu obrigada a parar a sú aactividade polo estado de alarma decretado, pero que continúa pagando os salarios do persoal que está nestes servizos".

Los populares reclaman que se garantice que asociaciones como Aspnais se puedan acoger a estas ayudas municipales "coa igualdade de dereito que o resto de autónomos ou empresas". Asimismo, reiteran que este no es el único caso y que son muchas las entidades sin ánimo de lucro que ofrecen servicios por los que no pueden facturar y que, al mismo tiempo, pagan a su personal.