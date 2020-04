A área de Cultura homenaxeará a Xoán Montes polo 180 aniversario do seu nacemento

0

Lugo 12/04/2020 18:53 h

A área de Cultura homenaxeará a Xoán Montes este luns, 13 de abril, coincidindo co 180 aniversario do nacemento do músico lucense. “Homenaxeamos nesta data a un dos músicos máis destacables da historia de Lugo, fundador da nosa Banda Municipal”, afirmou Maite Ferreiro.

Durante todo o día, as redes sociais da área de Cultura compartirán cada media hora versións do poema de Rosalía Negra Sombra, ao que Xoán Montes deu son no ano 1892. A edil de Cultura animou “a visitar durante todo o día as redes sociais e ver a pegada que Xoán Montes deixou na historia da música”.

A área de Cultura avanza no traslado do busto de Xoán Montes á praza Maior. Segundo informou Maite Ferreiro, “as pezas da base xa están colocadas e cando a situación o permita realizarase o traslado do busto”.