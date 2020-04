O PP propón actuacións musicais para animar os barrios de Lugo durante o confinamento

0

Lugo 11/04/2020 18:00 h

O PP de Lugo propón actuacións musicais para animar os barrios da cidade durante o confinamento. Para elo, recomendan elaborar un almanaque de eventos con discotecas móbiles ou pasarrúas, para que os lucenses poidan desfrutar de lecer sen saír da casa.

A concelleira do grupo municipal do Partido Popular no Concello, Sagrario Sánchez, presentou a proposta ao goberno local, para que deseñe un calendario de actuacións para animar os distintos barrios con música durante os días que restan de estado de alarma. Sánchez explicou que son moitos os concellos de España que están a desenvolver diferentes iniciativas para animar as tardes dos seus veciños, «desde discotecas móbiles ata pasarrúas, para facer máis distendidas todas as horas que temos que pasar nas nosas vivendas».

Neste senso, a concelleira popular instou ao goberno a deseñar unha programación por barrios para animar cada día unha zona diferente da cidade. Mesmo se podería facer coincidir o remate deste evento musical co inicio do aplauso sanitario: «Deste xeito, podemos facer máis sinxelas as horas de confinamento para os lucenses, polo que o Concello debería deseñar xa unha programación por barrios e anunciala para que os veciños saiban cando lle toca ao seu barrio», sinalou.

Sagrario Sánchez apunta tamén que o Concello de Lugo podería habilitar unha dirección de correo electrónico para que esta iniciativa sirva para animar os aniversarios de todos aqueles que teñen que celebralo no confinamento. «Os pais ou familiares das persoas que cumpran anos nestes días poderían poñerse en contacto co Concello para remitir o nome da persoa que cumpre anos e o seu enderezo para que o pasar por esa zona poidan darlle unha pequena sorpresa», afirmou.

A concelleira popular agarda que esta proposta sexa ben recibida, xa que «servirá para entreter aos máis pequenos», que ademais poderían saír aos balcóns ou fiestras das súas casas para cantar, bailar ou disfrazarse.