La escritura, un bálsamo para dar ánimos en la cuarentena

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 08/04/2020 17:16 h

La atípica Semana Santa que se vive estos días con el confinamiento por la crisis del coronavirus, ofrece también peculiares alternativas de ocio, adaptadas a las circunstancias, pero pensadas para todos los públicos. Clases de cocina, concursos de escritura y dibujo, sumergirse en las colecciones de los museos o incluso aprender a gestionar el estrés y a salir fortalecidos de esta crisis, son posibles durante estos días sin salir de casa.

Desde Afundación, la obra social de Abanca, han puesto en marcha esta cuarentena el portal Afundación en Casa, en el que ofrecen recursos educativos, culturales y de ocio para todos los públicos, disponibles en la web o mediante emisiones en directo. Para esta Semana Santa han preparado una iniciativa de formación culinaria y nutricional para los más pequeños. Se trata de «Talleres de cocina infantil», con Vanessa Sende, en los que se podrán aprender dos recetas de postres típicos de estas fechas.

Por otro lado, como cada jueves, hoy se emite un nuevo directo del programa «Actitud TOP», de Afundación-TV. Se trata de una iniciativa dirigida a todos aquellos que deseen aprender a reducir y gestionar el estrés durante la situación actual. El coach Leandro Fernández Macho se encargará de proporcionar herramientas a los participantes para «reducir y gestionar las complejidades emocionales» de esta etapa. La sesión será de 19.00 a 21.00 horas y los participantes también podrán interactuar en el encuentro. Fernández Macho es experto en inteligencia emocional, licenciado en ADE, profesor, director de la consultora On The Top, entre otras dedicaciones.

Concurso O Vello Cárcere

La escritura es otra de las alternativas para estas fechas. Desde O Vello Cárcere han convocado un concurso de cartas de ánimo para las personas mayores que están pasando en soledad estos días en los hospitales. Se trata de un certamen de escritura infantil para mandar cariño y ánimos a las personas mayores, «heroes e heroínas, merecedoras de xigantescas apertas e ánimos virtuais que nos gustaría facerlles chegar dende aquí». De los textos enviados, seleccionarán tres y los compartirán en la web.

Los interesados en participar deberán escribir una carta de ánimo para una persona mayor que esté enferma (máximo una carilla), acompañada si se desea de dibujos, vídeos, enlaces de canciones, poemas... y colgar la carta en los comentarios de la publicación del Facebook de O Vello Cárcere o enviarla por mensaje privado.

Ánimos en Pazo de Vilane

De dar ánimos también trata el concurso de escritura convocado por la empresa de huevo campero de Antas de Ulla Pazo de Vilane. Desde esta firma explican que empezaron a recibir a través de sus redes sociales mensajes en los que sus clientes les transmitían de forma espontánea cómo pasaban los días. Esto les animó a «compartirlas, publicarlas y generar una forma de conciencia colectiva y emocional de estos días de confinamiento».

Para ello, han decidido poner en marcha #HistoriasDeLaCuarentena, para que quien lo desee comparta sus pequeñas historias con Piedad y Nuria Varela-Portas, co-fundadoras de Pazo de Vilane: «Historias en las que no se busca tanto la calidad literaria, sino que nos recuerden lo bueno que hay aún en nuestras vidas pese a no poder salir de nuestras casas y haber cambiado, totalmente, nuestras costumbres de forma temporal. Y es que, en el contexto actual, ofrecer a los demás historias divertidas o esperanzadoras tiene un gran valor para el estado de ánimo. Un niño aburrido que por fin ríe a carcajadas al hacer la masa de las rosquillas; una madre mayor y una hija arrepentidas por su frialdad anterior, que intercambian perdones y una receta de tortilla de patatas con huevos camperos por Whatsapp; una tarde de lluvia que pasa en un suspiro comiendo filloas mientras alguien recuerda el último verano en la playa son algunas de las historias que han llegado ya a Vilane».

De esta manera, cada semana se irán publicando en su blog los relatos y vivencias que los usuarios deseen compartir con el público a través del correo comunicacion@pazodevilane.com. Además, en cuanto el estado de cuarentena finalice, la empresa de Antas sorteará entre todos los participantes un viaje a Pazo de Vilane. A mayores, todas las historias se recopilarán en un archivo que se podrá descargar desde la web. Toda la información está disponible en pazodevilane.com/historias-de-la-cuarentena-primeros-relatos/ y en pazodevilane.com/historias-de-la-cuarentena/.

Lo mejor de Bóveda

Por su parte, el Concello de Bóveda y el CEIP Rosalía de Castro han lanzado una propuesta para los escolares en este tiempo de confinamiento. Les han preguntado «Cando pase todo isto, a que lugar de Bóveda queres ir?», y les han pedido que lo dibujen. Después deberán enviarlo a ceip.rosalia.boveda@edu.xunta.gal antes del día 14.

El Concello publicará los dibujos en sus redes y todos tendrán premio: una excursión al Aula da Natureza dos Trollos, donde podrán plantar un árbol. La información está en www.edu.xunta.gal/centros/ceiprosaliaboveda/node/409.

Misa y procesión de la Santa Cena

Continúan los actos religiosos de la Semana Santa «virtual» que organizan la Diócesis de Lugo y la Junta de Cofradías. El obispo, Alfonso Carrasco Rouco, presidirá hoy, sin la presencia del pueblo, la misa de la Cena del Señor, desde la Catedral. Será a las 17.00 horas y se retransmitirá en directo a través de www.youtube.com/user/diocesisdelugo.

En cuanto la procesión, hoy se retransmitirá, a partir de las 20.30 horas, la de la Santa Cena, a través de www.facebook.com/semanasantalugo/.

Rábade convoca un concurso de poemas para as Letras Galegas a través de audios

O Concello de Rábade convocou un concurso de poemas para celebrar as Letras Galegas, que este ano se dedican a Ricardo Carballo Calero. Dadas as circunstancias de confinamento nas que nos atopamos, desde o Concello pensaron en audios de Whatsapp (650 600 002) para enviar as creacións. Os participantes, de entre 5 e 16 anos, deberán facer un poema en galego, de tema libre, cun mínimo de seis versos, con ou sen rima. Cos audios elaborarán o «Poemario Rabadense 2020». Máis información en asociocultural@rabade.org.

Rafael Quintía, premio «Xermade na Historia»

Rafael Quintía Pereira ganó el premio de investigación «Xermade na Historia», por su trabajo «A aboreada das mázcaras. Estudo histórico e antropolóxico dos Entroidos tradicionais de Xermade».

El Orfeón Lucense ensaya «on-line»

El Orfeón Lucense sigue activo, a pesar del confinamiento, con la ayuda de la tecnología. Estos días realizan ensayos «on-line» con la participación de los miembros que pueden hacerlo desde sus domicilios, «conectados pola tecnoloxía e a devoción musical, para animarse coa música e seguir estando plenamente activos», señalan. Y su trabajo lo comparten también por redes. Un ensayo de altos, bajos, sopranos y tenores, interpretando Soave sia il vento, de W.A. Mozart, puede disfrutarse en www.youtube.com/watch?v=JNbFscIUFYw; mientras que la actuación del equipo directivo (Marcos Fernández Mosquera, Sara P. Cruz y Silvia Nadela V.) interpretando Ubi Caritas, de Ola Gjeilo, está disponible en www.youtube.com/watch?v=ZJapAfSyGnQ. Además, siguen compartiendo información cultural en www.orfeonlucense.com/es y www.facebook.com/orfeon.lucense.

Los museos municipales, también en Instagram

El área de Cultura e Turismo del Concello de Lugo ha informado de la puesta en marcha de una nueva cuenta, en Instagram, para seguir y conocer los museos municipales: Centro de Interpretación da Muralla, Casa dos Mosaicos, Centro Arqueolóxico San Roque y Sala de Exposicións Porta Miñá. Está en www.instagram.com/museos_turismodelugo/.