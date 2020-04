Tercera semana

0

La Voz de Galicia Antón Grande

07/04/2020 09:21 h

Esta semana que ahora acaba me ha ofrecido unos despertares canoros que me alegran las mañanas. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido y con ella, el arrumaco de las aves, y también de los humanos pero esto de momento no lo tocamos. Ya veremos cuando pase esta pandemia y al cabo de nueve meses, con cuantos pobladores nuevos nos vamos a encontrar.

Por los tejados de mi casa y las que la circundan han hecho su aparición un par de mirlos, hay que ver que serenatas nos pegan para llamar a las hembras que por lo que se ve, de momento, ni caso. Empiezan temprano, aun no ha amanecido, pero a esas horas no les hago caso y sigo a lo mío que es dormir. A una hora prudente, cuando despierto, los cantos llenan las casas y hasta yo me atrevo a entonar una canción.

No son solo los mirlos, también hay unas parejas de palomas que andan a lo suyo. El palomo detrás, susurrándole «acurrúcate aquí», y ellas, esquivas, poniendo patas en polvorosa. ¡Qué tías!

Por lo demás, me he dedicado a borrar de mi agenda telefónica todas las citas que tenía anotadas para los próximos días como conferencias, exposiciones, conciertos, posibles citas para entrevistas, cena con mis compas del colegio o cosas que quería comprar y no puedo por estar cerrados los establecimientos.

También he borrado de mi Facebook a algunos pedantes y a otros que se han radicalizado y solo saben atacar o insultar a todo bicho viviente. De momento, ambas han quedado bastante limpias, veremos lo que dura porque la limpieza de la agenda ha llegado hasta el día 11 y me temo que tendré que seguir borrando por lo menos parece que hasta el día 26.

Hago la compra semanal y compruebo, una vez más, que a pesar de las noticias que dicen que el precio del barril de petróleo está por los suelos las gasolineras ni se han inmutado y continúan con los precios de siempre, como si aquí no hubiese pasado nada. También sigo aplaudiendo a las horas marcadas.

Desde luego, ni en Chipiona, donde veraneo, doy tantas palmas con mi cuadrilla folklórica. Pero en algo hay que entretenerse.