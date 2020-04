El Concello de Lugo pide que no se cierren los contenedores que estén abiertos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / lavoz 05/04/2020 11:18 h

El área de Medio Ambiente de Concello de Lugo pide a los lucenses que mantengan abiertos los contenedores de basura de carga trasera mientras dure la crisis sanitaria. El edil responsable, Álvaro Santos, señala que se trata de un pequeño gesto pero, en cambio, fundamental para evitar nuevos contagios.

«Dende que se decretou o Estado de Alarma os operarios do servizo municipal de limpeza, logo de recoller os desperdicios, deixan abertos este tipo de contedores para evitar que, debido a que non dispoñen dun sistema de apertura con pedal ou alternativo, as e os usuarios teñan que tocalos cando van depositar aos mesmos os seus refugallos. Solicitamos, por tanto, a máxima colaboración a toda a veciñanza para que cando os vexa destapados os deixe así e non proceda a pechalos co fin de que non sexa necesario tocalos coas mans para tirar as bolsas».

Santos Ramos indicó que la administración local está tratando de difundir este mensaje pero a la vez pide a los vecinos que lo trasladen a todos sus amigos y vecinos. El edil de Medio Ambiente destacó la importancia de extremar la higiene personal y recomendó «lavar frecuentemente as mans con auga e xabón e portar sempre un par de luvas, por se fora inevitable entrar en contacto con algún elemento do mobiliario urbano. Toda a cidade, incluídas as dotacións que están na vía pública como papeleiras, bancos, varandas, marquesiñas do bus e, por suposto, os colectores son desinfectados periodicamente, sen embargo é fundamental que, a nivel individual, tomemos todas as precaucións posibles para non propagar o coronavirus».

Además, Santos recordó que en estos momentos se mantiene suspendido el servicio de retirada de voluminosos, por lo que desde el área de Medio Ambiente se insta a la población a evitar tirar este tipo de objetos a la calle y recuerda que existe otro específico de recogida a domicilio para aquellas personas diagnosticadas por el Covid-19 que pueden solicitar llamando al teléfono 092, da Policía Local.