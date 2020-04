El Concello de Lugo imprime material escolar para padres sin impresora

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 03/04/2020 11:18 h

El concejal de Educación e Difusión do Coñecemento del Concello de Lugo, Felipe Rivas, anunció esta mañana de viernes que «dende o concello de Lugo poñemos a disposición de todas as escolares e estudantes un servizo de impresión de materiais educativos». El servicio se pone en marcha en colaboración con el área de Cultura «para todas as familias que non conten medios para seguir a formación en liña ou precisen de material en papel e non poidan afrontar a impresión que, en condicións normais, sería asumida polos centros educativos».

Rivas señala que quieren el confinamiento por culpa del coronavirus tenga el menor impacto posible en el desarollo de la actividad educativa: «Poñemos en marcha este servizo para que todas as escolares e estudantes de Lugo continúen a ter acceso aos documentos que sexan imprescindibles para continuar coa actividade lectiva», explica el edil nacionalista.

Para utilizar el servicio, se deberán enviar los archivos a imprimir al correo impresionslugo@gmail.com, junto con un teléfono de contacto. Una vez impresos los documentos, se contactará por teléfono para concertar la fecha de recogida de los documentos.

Des esta manera, el Concello de Lugo se suma a otros municipios lucenses, como el de Guntín, que también ofrece un servicio similar. El CPI Plurilingüe Tino Grandío imprime materiales educativos para las familias que no puedan hacerlo desde sus casas. Los materiales se recogerán en las oficinas municipales o se llevarán a domicilio familiar, previo aviso. Todos los interesados deberán contactar con el centro o el Concello en horario de 10.00 a 14.00 horas en los teléfonos 982 870 363 (colegio) o 982 320 001 (Concello). En los próximos días también repartirán material en el colegio de Lousada.