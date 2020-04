El Concello agradece a la Xunta el material que le envía, aunque parte de el «está caduicado ou non serve»

0

lugo 02/04/2020 20:16 h

El Concello de Lugo acaba de recibir este mediodía del jueves material de protección ane el coronavirus remitido por la Xunta. Se trata, señalan, del primero que llega a la institución local. La alcaldesa, LaraMéndez, agradece el envío de la Xunta: «Aínda que insuficiente, este material, xunto ao adquirido polo Concello e as doacións recibidas servirán para que preto de 400 traballadores municipais poidan seguir a desenvolver a súa actividade con protección, non só para eles senón tamén para as persoas ás que atenden, en moitos casos usuarios que pertencen a grupos de risco e/ou vulnerables».

Aun así, explican desde el Concello que el lote que les llegón, compuesto por 14.000 guantes, 7.230 mascarillas y 115 trajes antisalpicaduras, que una gran parte de las mascarillas están caducadas desde el año 2014 « a metade das luvas non poden ser consideradas EPIS», ya que señalan que no cumplen los estándares de calidad para ser EPIS.

La alcaldesa apuntó que estes equipos se suman a los ya adquiridos por el Concello de Lugo con los medios propios, «algúns con certo marxe de previsión e outros, posteriormente cando as limitacións que rexistraba o mercado nos permitiron abastecernos de elementos homologables e de calidade, ao tempo que - como canalizador dos envíos do goberno central - solicitamos máis medios á Xunta de Galicia, que ata hoxe non estiveron á disposición dos e das lucenses».

En estos momentos, desde el Concello de Lugo indican que siguen intentando tramitar nuevas adquisiciones, «mais debido á escaseza de produtos e á insuficiencia de equipos a propia rexedora facía, esta semana, un chamamento cidadá para promover a doazón de equipos de protección individual».

Lara Méndez valoró la respuesta ? tanto por parte de las empresas como de los particulares «aos que, unha vez máis lles queremos agradecer a súa colaboración e as constantes mostras de solidariedade que nos fan chegar e que servirán para fornecer ás e aos empregados dos servizos públicos que continúan en activo durante o Estado».