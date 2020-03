La alcaldesa de Lugo agradece por carta al gerente del HULA por el trabajo que realizan los sanitarios lucenses

0

lugo 31/03/2020 19:23 h

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, envió una carta al gerente del área sanitaria de Lugo y máximo responsable del HULA en agradecimiento por el trabajo que realizan estos días los trabajadores de la sanidad lucense ante la lucha contra el coronavirus. «Nestas circunstancias de dureza extrema, nunha loita contra o descoñecido, o papel que desempeñades as e os profesionais sanitarios e todo o persoal que permite que os servizos que prestades estean sempre a punto, nos aporta non só alivio senón tamén moitas doses de esperanza», explica la regidora en la carta a Ramón Ares.

«Estades a traballar sen descanso e a pór a vosa saúde en risco priorizando a dos demais. Por iso, quero trasladarche que toda esa entrega, implicación e sacrificio nos transmite ao conxunto da cidadanía forza e confianza porque sabemos que estades ao noso lado, coidándonos e protexéndonos. Sodes o noso orgullo, o orgullo da sanidade pública galega, á que debemos dotar dos medios suficientes para que a calidade non sexa só unha cuestión de compromiso persoal das e dos traballadores», explica Lara Méndez.

La alcaldesa recuerda que los lucenses salen cada día, a las ocho de la tarde, para aplaudir el trabajo que desarrollan los sanitarios de Lugo. «Pero hoxe tamén quero facerche chegar, como alcaldesa e polo tanto, en nome de toda a veciñanza, a nosa inmensa gratitude pola labor que desempeñades e trasladarche igualmente o noso agarimo e agradeceríache que fagas extensivo este agradecemento de Lugo a todos os servizos do HULA, a todo o seu persoal, sanitario e non sanitario, e que lles comuniques que estamos con eles, que nos demostran cada día a súa valía nunha resposta asistencial sen precedente, non exenta de dificultades».

La alcaldesa de Lugo le explica a Ramón Ares en la carta que «todos xuntos, administración e sociedade, debemos traballar unidos, en colaboración e solidariedade. Por iso, Ramón, sabes que o Concello pon, tamén, á vosa disposición todos os medios que poidamos aportar e que necesitedes. Sen máis, recibe un agarimoso saúdo, e non desfalezades. Continuade facéndoo así de ben»