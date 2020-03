Cantar ópera desde Lugo para curar la tristeza del coronavirus

0

lugo / la voz 29/03/2020 05:00 h

La belleza siempre se busca un hueco entre el dolor y la tristeza. Esta frase la aplica todos los días, desde el pasado lunes 16 a las siete de la tarde, María Lourdes Santos Sanz, soprano y profesora de Canto del Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes de Lugo. Desde la ventana de su vivienda en la Rúa dos Paxariños interpreta para sus vecinos y para el mundo, a través del Facebook e Instagram, dos piezas de ópera o zarzuela para amenizar tantas horas de confinamiento por culpa del coronavirus.

«La idea surgió hace un mes cuando vi a mis compañeros de Italia que estaban aislados y cantaban desde sus casas para los vecinos, y creí que si podría dar un poco de alegría desde Lugo, porqué no iba a hacerlo», explica esta docente madrileña de 48 años y afincada en Lugo desde hace 19.

Los ecos de Puccini (O mio caro o Nessun Dorma), Schubert (An die Musik o Ave María), La canción del olvido de José Serrano o piezas tan gallegas como Lela o As froliñas dos toxos llegan cada día a más fans, tanto del barrio como de las redes sociales. «El primer día salí por impulso, incluso sin arreglarme, y ya vi que tuve muchos aplausos. Ahora ya me arreglo y preparo el repertorio para hacerlo con la mayor dignidad», explica esta profesora del Conservatorio de Lugo.

Mientras ella canta su marido graba los dos temas para subir «en directo, con sus fallos, como la vida misma» a Facebook. A veces tiene acompañamiento musical y otras canta a capela con su voz aguda de soprano. «En ocasiones me piden que cante temas modernos, pero mi tono de voz me lo impide». Además, cree que la posibilidad de cantar ópera a sus vecinos puede ayudar a difundirla un poco: «Muchos vecinos me dicen que nunca han escuchado esta música y me dan las gracias. La gente que pasa por la calle se para y me graba con el móvil».

Antes de cada interpretación decide dedicar la pieza a alguna persona querida: «Especialmente a la gente del sector sanitario, porque tengo una prima médica y dos primos enfermeros en Madrid y lo que viven es impactante. Mi prima se ha tenido que hacer ella misma una mascarilla y emplea una bolsa de basura para el cuerpo. Es increíble».

Esta situación de confinamiento le afecta a nivel docente. Las clases no se han interrumpido y mantiene contacto con los alumnos de Canto, que le envían por WhatsApp vídeos de sus interpretaciones y ella les corrige. «Todo esto es nuevo para todos, nos ha pillado de sorpresa, pero se puede formar en línea, incluso es posible que haga un canal de blog en el que podamos colgar nuestros vídeos de la clase».

A raíz de que Lourdes saliese a las siete de la tarde a cantar ópera y zarzuela muchos vecinos del barrio se han enterado de que es profesora y soprano. «Algunas vecinas ya me han pedido que les pase vídeos para compartir». Ella explica que le han llegado mensajes de agradecimiento de Estados Unidos, Rusia o Uruguay, en el extranjero, así como de Madrid, Barcelona o Valencia. «Personalidades importantes de mi profesión me han felicitado y animado a que siga con esta iniciativa», señala Lourdes, manteniendo con discreción el anonimato de esos cantantes y músicos. «Al principio tuve algo de miedo pero creo que es algo constructivo y que puede servir de apoyo a quien lo pueda estar pasando mal».

Recomendaciones para los días de confinamiento

La profesora del Conservatorio, que recibe los aplausos de sus vecinos, recomienda a los no iniciados en la ópera y que ahora tienen tiempo que escuchen «Rigoletto» o «La Traviata». Para los melómanos, Wagner y Mahler.