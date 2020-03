La Policía Local en estado de alarma: «Con los irresponsables no nos tiembla el pulso»

0

La Voz de Galicia TANIA TABOADA

LUGO / LA VOZ 23/03/2020

Tras asistir al briefing (reunión que la policía local mantiene en la Comisaría antes de salir a la calle), con los vehículos desinfectados por los compañeros del turno anterior y con equipos de protección, los agentes salen de servicio.

La situación que atraviesa el país también es nueva para Rubén, Javi, Antonio y Carlos, cuatro policías locales con los que salimos de servicio en un turno de mañana. Nunca han actuado bajo un estado de emergencia y además de realizar todas las funciones de policías locales como tales (llamadas de conductas incívicas, auxilios, control en las zonas de carga y descarga...) tienen que hacer frente a un nuevo cometido. «Vigilamos que los lucenses no incumplan el Real Decreto y es por ello que a todo conductor y peatón que observan en la vía lo paramos y le preguntamos el motivo de su desplazamiento. Si dicha salida no está justificada, levantamos acta y proponemos a la persona para sanción. Con los irresponsables no nos tiembla el pulso», dicen estos agentes, que desde el 14 de marzo que se decretó el estado de emergencia, la policía local identificó a más de 200 personas y detuvieron a dos: un transeúnte y un septuagenario. Además, identificaron alrededor de 300 vehículos y denunciaron a tres establecimientos por incumplir la prohibición de cierre.

Su concienciación, su esfuerzo y su paciencia con varios ciudadanos la percibimos en directo en una mañana de servicio. Los cuatro agentes hicieron de todo; desde controles en diferentes calles de la ciudad, donde identificaron a conductores y peatones; vigilaron la Muralla para que nadie estuviera practicando deporte; comprobaron que los ciudadanos acudían al supermercado más cercano de sus casas; que quien paseaba al perro lo hacía en las inmediaciones del domicilio.. «Comprobamos que los servicios y las actividades suspendidas estén cerradas y que los lucenses cumplan con las limitaciones sobre circulación. Todo para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y para contener que la enfermedad progrese», indican.