El Concello de Lugo refuerza el Fogar do Transeúnte ante la amenaza sanitaria

Lugo 16/03/2020 10:33 h

El Concello refuerza el Fogar do Transeúnte ante la amenaza sanitaria, de forma que habilitará más camas y reorganizará los almuerzos para reducir el riesgo de contagio. La concejalía de Benestar, Inclusión e Maiores busca así atender a un mayor número de personas vulnerables ante la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID 19.

El objetivo del gobierno de Lara Méndez es, según avanzó la edil responsable, Olga López, que ninguno de los usuarios habituales y de lo nuevos casos que se puedan dar se queden sin comida. Para eso, se establecerán turnos, de forma que no estén juntas más de 20 personas en cada uno de ellos.

Otra de las finalidades que se persigue con este refuerzo es dar cobijo a aquellas personas sin recursos que no tienen dónde pernoctar. «Debemos procurar que queden no centro e que non transiten polas rúas, e evitar así un posible contaxio, porque moitas delas son colectivos de risco», sostuvo Olga López. Para eso, la concejalía habilitará nuevos espacios con camas a medida que aumente la demanda.