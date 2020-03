El Concello de Lugo hará una limpieza profunda de toda la ciudad

Só abrirán o edificio administrativo, pero só se poderá ir con cita previa no 010, o Centro de Día, o Servizo de Atención no Fogar e o Fogar de Transeúnte. A Praza de Abastos abrirá e serán os comerciantes os que decidan

O Concello de Lugo sinala nunha nota de prensa que «vistas as novas medidas adoptadas desde o Goberno central e a Xunta, o Concello de Lugo fixou unha serie de medidas preventivas para evitar a propagación do coronavirus tanto entre a poboación lucense como no ámbito dos traballadores municipais».

Desta forma, desde o sábado pecharanse todas as dependencias municipais (culturais, deportivas, sociais, garderías, ociotecas, Escola Municipal de Música, Casa da Xuventude, etc.) e suspenderanse todas as actividades organizadas desde o Concello ata novo aviso, en función de como evolucione a situación.

Seguir leyendo