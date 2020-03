¿Qué se puede hacer en Lugo el miércoles 11?

0

La oferta de ocio para esta jornada contará con nuevas exposiciones, charla sobre teología, feria de caravanas, cuentacuentos, conciertos, festivales y un acto en el Campus amadrinado por Benedicta Sánchez.

En O Vello Cárcere continúan las visitas guiadas gratuitas para todos los públicos, a las 12.30 y a las 18.00 horas. Los interesados pueden inscribirse en recepción, en el 982 297 195 o en el correo vellocarcere@concellodelugo.org. Además, la biblioteca de O Vello Cárcere estará abierta de jueves a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00, y de domingo a miércoles de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

También continuará hasta el domingo la Feria del Carvaning en Lugo, en Yakart Autocaravanas (carretera de A Coruña), de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Por otro lado, la Escola Politécnica Superior (EPS) de Enxeñaría dedica el pabellón 3 a la mujer rural. El acto será a las 12.00 horas y contará con la presencia de la actriz Benedicta Sánchez, que acaba de ser galardonada con el Goya por O que arde y que actuará como madrina de este acto simbólico.

En la Biblioteca Municipal Isidro Novo continúa con el programa de animación a la lectura y cuentacuentos, con A pitiña Cocoricó, a cargo de Charo Pita. Se trata de una historia de cantos, cuentos y juegos en la que Cocoricó, que acaba de salir del huevo, va en busca del arco iris, que había desaparecido dejando a la luna triste. El espectáculo está pensado para niñas y niños de 8 meses a 3 años.

Además, la Asociación Cultural Cultura do País pone fin al V Ciclo de Documentarios «Enxergando o País», con proyecciones los miércoles a las 20.00 horas, en el Lar de Cultura do País. Esta tarde se podrá ver O primeiro día de outubro, de Bart Grugeon, con la colaboración de Mar de Lumes y presencia de uno de los miembros del colectivo. Trata sobre los hechos de la jornada de referendo de autodeterminación del 1 de octubre del 2017.

En el Círculo de las Artes terminan las XXXIV Jornadas Abiertas de Teología de Lugo, bajo el lema «La libertad religiosa», con conferencias a las 20.00 horas. En esta ocasión, intervendrá el obispo de la Diócesis de Carúpano (Venezuela), que hablará sobre «La Iglesia sembrando esperanza en la Venezuela de hoy».

Por otro lado, en Caldiae Factoría Cultural (Codex Cinema) se inaugura a las 20.30 horas la exposición de la artista María Julio, como parte de la programación cultural anual dedicada a mujeres artistas impulsada por Lugonovo y Caldiae. María Julio (1938, Teruel), de padre lucense, centra su carrera artística en pintura al óleo, sobre tela, madera o escayola y restauración de muebles. En la exposición se podrá ver una selección de sus obras, en su mayoría, pinturas de naturaleza y paisajes gallegos. Se podrá visitar hasta el día 29 de miércoles a domingo de 18.00 a 22.00 horas. Según la coordinadora de la programación cultural, Camino Casabella, el objetivo es «espertar conciencia sobre o problema da discriminación de xénero na arte, algo que podemos combater eficientemente ofrecéndolles ás artistas unha abundancia de ocasións para expoñer o seu traballo. Por iso, é esencial que pola nosa parte nos aseguremos de que todas as artistas teñan acceso a estas oportunidades vitais para elas».

En Palas de Rei se celebrará el Festival de Actividades Enki no Camiño, en la Praza do Concello de 17.00 a 20.00 horas. Se trata de un espectáculo de marionetas, taller «Ponte no meu lugar», globoflexia, manualidades... con actividades gratuitas para todos los públicos.

En cuanto a Abadín, acogerá el concierto del trío Metamorphoses, dentro del proyecto Xacobeo Musical polos Camiños de Santiago. Será a las 20.00 horas. El trío está formado por Jean Johnson al clarinete, Roeland Jagers a la viola e Ilona Timchenko al piano. El programa contiene obras de Robert y Clara Schumann y de Max Bruch, centrando su repertorio en el romanticismo alemán, es decir, en el siglo XIX.

Y en Guitiriz sigue hasta el domingo el VIII Concurso de Tapas «Que bo estás Guitiriz».