Lugo reclama en la calle más feminismo e igualdad

La Voz de Galicia suso varela

la voz 08/03/2020 14:30 h

Más de seis mil personas participaron este mediodía en Lugo en la manifestación del Día Internacional de la Mujer y que se desarrolló con el lema «Sen coidados non hai vida», en alusión a las mujeres que realizan trabajos de atención social en precario.

La manifestación comenzó delante del edificio de la Xunta y a ella se fueron sumando poco a poco centenares de personas. En la cabeza estaban las integrantes de la Plataforma Feminista de Lugo, organizadoras de la protesta, que portaban el lema de la jornada y coreaban varias consigas. La marcha arrancó por la Ronda da Muralla unos minutos después del mediodía, con alrededor de cuatro mil personas. Pero cuando la manifestación entró dentro de murallas por la Rúa Montevideo ya casi llegaban a las seis mil. En el momento en el que la cabeza de la protesta, cuando giró Bolaño Rivadeneira hacia San Marcos, aún estaban entrado manifestantes por la Rúa Montevideo.

En la marcha reivindicativa y feminista participaron colectivos sociales, sindicatos, numerosos grupos de jóvenes, representantes de los cuatro grupos políticos en el Concello y una gran masa silenciosa que acudió a defender la igualdad. Los lemas y las pancartas que se podía ver aludían a diferentes ideas: «Que el privilegio no nuble tu empatía», «Feminismo = Igualdad», «Moucho, non te temos medo!!!», «A prostitución é a violencia máis antiga do mundo», «Libres e diversas», «Invisibles e precarias», «Mulleres pensionistas, tamén feministas», «Mulleres á rúa, a loita continúa», «Non nos matan, foron asasinadas», entre otros lemas.

La manifestación, a pesar de que en algún momento lloviznó, fue una fiesta gracia a la animación musical que propuso la batukada de la plataforma, y a los grupos de jóvenes que participaron. En los centenares de personas se podían ver mujeres y hombres de diferentes generaciones, familias enteras, grupos de amigas caracterizadas,y lucenses de distintos extractos sociales y económicos. Aun así, era significativa la presencia de grupos de amigas estudiantes, lo que demuestra que ya hay una generación que ha asimilado la lucha feminista, como explicaba una alumna de primer curso en el Campus de Lugo.

La marcha, una vez que pasó por San Marcos, se dirigió por Rúa da Raíña, Praza Maior, Bispo Aguirre y tras una hora y cuarto terminó en la Horta do Seminario, donde se instaló un enorme escenario en el que hubo actuaciones musicales y se leyó el manifiesto de la protesta de Lugo. Dos jóvenes de la plataforma fueron las encargada de leer el manifiesto, en el que se hizo hincapié en la importancia que tienen las mujeres que realizan trabajos de cuidados a personas mayores, enfermas y niños. «Son traballos invisibles, tarefas que non se lles dá importancia, e teñen un enorme valor social e económico».

Cargaron las tintas contra «o sistema neoliberal que permite mulleres infravaloradas e mal pagadas», y defendieron que desde el Estado se apliquen políticas sociales públicas: «Non se pode desmantelar os servizos públicos, privatizan a axuda no fogar, privatizar as residencias de maiores, o Estado ten a obriga de socializar o coidado como un dereito, o traballo das coidadoras é imprescindible para soster a vida».