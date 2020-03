La figura del soul Jordan Mackmpa actuará en Lugo

0

07/03/2020 18:50 h

El Ciclo Xacobeo Importa 2020 traerá a Lugo a una de las grandes voces del soul, Jordan Mackmpa, que ofrecerá un concierto en O Vello Cárcere el sábado 30 de mayo a las 21.00 horas. Las invitaciones para disfrutar de esta actuación se pueden descargar desde Ataquilla.com.

Esta será la primera vez que el artista londinense, de raíces congoleñas, visite Lugo. Sus composiciones, profundamente personales, reflejan los sonidos y las historias de las ciudades en las que ha vivido.

Su voz intemporal y sus melodías fascinantes demuestran su capacidad para combinar sonidos aterradores y relajantes con letras amargas y alegres. No en vano, ha sido descrito como el presente y el futuro de las voces del soul.

En el 2016 lanzó su primero EP, Physics, una colección de canciones de anhelo y pérdida, con sonidos del soul, blues y folk. A este primer EP le siguió en el 2017 otro más sombrío y maduro, Tales from the Broken. Su último trabajo se trata de su álbum debut, Foreigner, que será estrenado el próximo 13 de marzo.

Lo que dice la crítica

En los últimos años, Mackampa ha recibido elogios del público y la crítica especializada, como NME, Clash, Qonderland, Mahogany y The Line of Best Fit y ha alcanzado más de treinta millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Su gira Foreigner comenzará el día 13 y con ella recorrerá Estados Unidos, Canadá y Europa. La actuación de Lugo cuenta con la colaboración del Concello.