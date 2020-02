¿Qué se puede hacer en Lugo el domingo 1?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 29/02/2020 18:16 h

Rutas, carreras, exposiciones y visitas guiadas, cine y foliada serán algunas de las alternativas de ocio para la jornada del domingo 1.

La jornada comenzará con energía, a partir de las 11.30 horas, cuando empezarán las competiciones escolares de la III Carreira Popular Campus Terra Leyma, en las pistas del Estadio Gregorio Pérez Rivera. La salida de la prueba absoluta será a las 12.0. En total, participarán unas 600 personas de todas las edades.

En O Vello Cárcere siguen las visitas guiadas gratuitas a este centro cultural, para todos los públicos, a las 12.30 y a las 18.00. Los interesados pueden inscribirse en recepción, en el 982 297 195 o en el correo vellocarcere@concellodelugo.org. A mayores, sigue funcionando el Espazo de Lecer, los sábados, domingos y festivos, para facilitar la conciliación familiar para niñas y niños de 3 a 8 años, con monitoras. Está habilitado de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30. Además, O Vello Cárcere cuenta con biblioteca, abierta de jueves a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00, y de domingo a miércoles de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30.

Además, unas 150 personas participarán en la primera ruta «universitaria» por «O Lugo menos coñecido», conducida por Guido Guía. Se trata de un paseo que partirá a las 16.00 horas del Parque Rosalía y terminará en el mismo punto tras recorrer parte de la trama urbana de la ciudad y del campus. Además, en la sede de la Asociación Cultura do País celebrarán como colofón una foliada abierta y degustación de pinchos, de 19.00 a 22.00 horas.

Otra opción para esta jornada es realizar una visita al Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL), abierto de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Cuenta con las exposiciones permanentes De Lucus a Lugo, Mediateca y Visións de Lugo. Y como exposición temporal está abierta Desenterrar o pasado. Un percorrido pola arqueoloxía de Lugo, a la que también se puede acceder mediante una visita guiada gratuita a las 18.00 horas.

También habrá cine. En los Cristal Cines proyectarán El hombre invisible, Especiales, La llamada de lo salvaje, Sonic la película y Parásitos. En los Cines Yelmo se podrá ver Cuestión de justicia, El hombre invisible, The Gentlemen: Los señores de la mafia, La llamada de lo salvaje, Manhattan sin salida, Sonic la película, Hasta que la boda nos separe, Adú, Las aventuras del Doctor Dolittle, Bad boys for life y Parásitos. Y en los Codex Cinema está A famosa invasión de Sicilia polos osos, O que arde, Só nos queda bailar, Parásitos (pase a 4 euros) y O ovo do dinosauro.

En Muras se celebrará la III Quedada BTT de Muras, que incluye una ruta y comida.