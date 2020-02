Buena acogida en el estreno del nuevo punto de salida del examen del coche

0

La Voz de Galicia lucía rodríguez peña

LUGO / LA VOZ 29/02/2020 10:11 h

Tomarse un café, guarecerse de la lluvia o disponer de un servicio próximo son algunas de las ventajas que las autoescuelas destacan de los dos nuevos puntos de inicio del examen práctico para sacar el carné de conducir en Lugo. Las inmediaciones de la Escola Superior de Arte Ramón Falcón, en el barrio de San Fiz, y el aparcamiento situado detrás del parque de bomberos, en Garabolos, acogerán desde el miércoles las pruebas, sin que este cambio vaya a afectar a los aspirantes, según indican los instructores que los preparan.

«A nós, como colectivo, parécenos estupendo porque o punto de saída non dispoñía dun lugar onde guarecerse no caso de que chovera e tiñamos que estar esperando dentro dos propios vehículos. Os novos puntos de saída dispoñen de cafeterías próximas e os alumnos poden tomar algo, achegarse ó baño ou resgardarse», explica Mónica Pérez, gerente de la autoescuela Avenida.

En cuanto al trazado, al encontrarse los nuevos puntos de inicio en la zona norte y sur de la ciudad, Pérez considera que no suponen «un estorbo» solo en el centro, algo que a su juicio permite disponer de un recorrido más amplio, que en la práctica es a lo que van a tener que enfrentarse los aspirantes en su día a día.

Tanto el barrio de Garabolos como el de San Fiz brindan, según las autoescuelas una conexión óptima con la autovía, de manera que se combina el recorrido urbano con el interurbano.

El instructor Manuel Rodríguez Souto, de la autoescuela Lucus, añade además alguna otra ventaja desde el punto de vista de la formación de los aspirantes. «Ao cambiar o lugar da saída, vanse mover practicamente por toda a cidade», señala en referencia a un tipo de conducción que el examinador propone durante el trayecto de media hora y que es autónoma, es decir, el conductor se dirige a un lugar en concreto sin recibir por el camino ninguna indicación.

Situar el inicio de la prueba en los extremos de la ciudad a fin de variar los trazados era uno de los aspectos que buscaba mejorar la Jefatura Provincial de Tráfico.

Sin embargo, el hecho de que el examen se realice en dos lugares distintos situados a las afueras de Lugo puede complicar en ocasiones el trabajo de las autoescuelas, tal y como apunta José Manuel Santos, instructor en Alborada: «Pode coincidirche que leves un alumno de coche e outro de camión e que teñas que ter o vehículo parado, pero máis alá da nosa loxística, penso que non ten maior importancia».

En la actual temporada de invierno, la demanda es menor que en los meses de verano, así que las autoescuelas estrenarán los nuevos puntos de inicio con una media de cuatro alumnos.

«Todo son problemas»

Con 40 años dedicados a la profesión, José Luis Carballeira, de la autoescuela Ronda, recuerda cuando las pruebas partían del mirador del parque, así como de ubicaciones posteriores como la explanada detrás de Vivienda o la Carballeira. «Parece que todo son problemas, que somos uns apestosos en todos os lados, que non hai un sitio de saída fixo. Estou de acordo en que molestar, molestamos, en calquera sitio, pero para nos é o mesmo un lugar ca outro, nos é indiferente», afirma.

El cambio de ubicación del punto de partida es un asunto menor, a su juicio, respecto a otros problemas habituales. «Tráfico no ten en conta as necesidades das persoas que se examinan», señala Carballeira, quien lamenta que los avances en la tecnología aún no permitan saber a los alumnos con cierta antelación el día y la hora exacta de la prueba para poder pedir esa mañana libre en sus trabajos o en la Universidad en el caso de que sean estudiantes.

Los exámenes desde los nuevos puntos comenzarán el miércoles a las 8.00 en el entorno de la Ramón Falcón. Está previsto que a lo largo de la mañana se alternen las citaciones allí con la plaza de Paulo Fabio Máximo, situada detrás de los bomberos.