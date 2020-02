El equipo lucense da por cerrada la plantilla y no efectuará más fichajes

0

La Voz de Galicia Luis Conde

Lugo 27/02/2020 21:51 h

Hoy se cierra el plazo de fichajes, y el Breogán no realizará más incorporaciones, dando así por cerrada la plantilla. Las llegadas de Gavrilovic, Powell y finalmente Elijah Brown han supuesto un gasto añadido que no estaba previsto en el presupuesto inicial. Esta es la razón por la que el club, que quiere seguir cumpliendo fielmente con todos sus compromisos, decide no hacer más fichajes. La decisión fue tomada de acuerdo con el entrenador, Diego Epifanio.

Además, lo que ofrece el mercado de jugadores, dada la actual disponibilidad económica, no cumple las expectativas deportivas requeridas.