El Concello da pasos para regularizar casas de A Croa

La Voz de Galicia lorena g.c.

lugo / la voz 26/02/2020 19:53 h

El Concello de Lugo ha encargado a la empresa municipal de vivienda y suelo, Evislusa, que redacte el proyecto de parcelación de los terrenos municipales de A Croa, en Albeiros, como paso previo para avanzar en la entrega de las escrituras a los propietarios de las quince viviendas afectadas.

La falta de medios que tiene el departamento de Arquitectura hizo que el edil de Urbanismo, Miguel Couto, encargase a Evislusa el trabajo. El concejal detalló que «o obxecto das tarefas que asumirá a Empresa de Vivenda e Solo consisten na elaboración do proxecto de parcelación de predios municipais no núcleo de recente formación de A Croa e o encargo dos documentos asociados necesarios como o estudo topográfico, a validación catastral, o documento proforma, etc así como a creación dun proxecto de demolición de ao redor dunha decena de edificacións existentes e do acondicionamento de terreos no ámbito das expropiacións previstas ao efecto». Los documentos, explicó el concejal, ascienden a 19.844 euros, pero no será necesario asignarle una partida presupuestaria dado que se incluyen en las atribuciones de la empresa municipal, que opera como órgano instrumental del Concello.

A mayores de eso, Couto avanzó que será necesario externalizar otros trabajos, como «o levantamento planimétrico en soares, as validacións catastral e da masa complementaria, así como a supervisión arqueolóxica e de dirección e coordinación de seguridade e saúde das citadas obras que teñen un custo estimado total de 15.054 euros».

Son 15 las viviendas afectadas que se sitúan en el barrio de Albeiros