Van Gogh e Alien coinciden no Entroido de Lugo

Lorena García Calvo

Lugo / La Voz 25/02/2020

O mellor Entroido en anos. Por participación, por nivel e mesmo por público. Esa foi a conclusión á que moitos chegaron tras gozar do desfile que este martes puxo luz e imaxinación ao casco histórico de Lugo. Preto de 220 persoas participaron nun desfile e concurso no que se viron ferreiros, naipes, debuxos animados, aliens e mesmo unha bailarina clásica que improvisou cun bebé de pouco máis dun ano unha danza clásica que fixo que todo o público quedase coa boca aberta. Ata Lugo chegaron retratos vivintes de Van Gohg, Da Vinci ou Veermer, princesas e Katrinas. Un manantial de creatividade que deixou abraiado a máis dun.

Desta volta, foron 15 comparsas as que tomaron parte no desfile, no que tamén se inscribiron 11 adultos na categoría individual e oito parellas.