O Entroido enche Lugo de cor e diversión

La Voz de Galicia lorena garcía calvo

22/02/2020 19:47 h

O concurso de disfraces infantil do Concello de Lugo encheu a cidade de cor e diversión. Coreografías como o baile de Grease, patinadores, piratas, a prisión de Lego, dragóns, cazapantasmas, personaxes Disney ou unha comparsa chamada O Poder do Grelo fixeron as delicias de canto público se achegou ata o corazón da cidade aproveitando tamén o bo tempo.

En disfraces individuais, os premios foron para: Madre Natureza, Este Vestido es un Rollo e .Pirata de Lego. Por parellas o podio cubrírono As Malvadas Recicladas Rouban a Carroza de Disney, Clower Power e Princesa e Dragón.

En comparsas, gañaron Sorpresa, Sorpresa!, Pop Art Show e O Poder dos Grelos.