El centro urbano y el entorno del Miño estarán unidos por buses

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia T. Taboada

Lugo / La Voz 18/02/2020 21:06 h

Viajar en autobús desde el centro de la ciudad hasta el entorno del Río Miño será posible en unos meses. Desde el área de movilidad e infraestructuras del Ayuntamiento de Lugo y que dirige el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, se acordó la puesta en marcha de este nuevo servicio que estará listo a principios de verano. «Un total de 12 liñas conectarán cada hora o centro da cidade co entorno do río, en catro puntos distintos», explicó Arroxo, que avanzó que con la puesta en marcha de esta iniciativa se dará respuesta a una solicitud de las más repetidas por los lucenses con respecto al transporte público.

En cuanto a la franja horaria, el teniente de alcalde aseguró que cada quince minutos pasará un autobús de las líneas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 por la pasarela enfrente del Pazo Universitario. De la Ponte Romana se encargarán las líneas siete y diez; a la Fábrica de la Luz y al parque de la UNED (donde se accede a la desembocadura del Río Rato con el Miño, tendrán una frecuencia de 30 minutos cubiertas por las líneas ocho y tres, respectivamente. «Seguimos traballando para que durante este ano se transforme a mobilidade en Lugo», manifestó Rubén Arroxo, que añadió que con las nuevas líneas de bus y el resto de medidas, «agardamos concienciar á xente para que use o transporte urbano no lugar do vehículo privado, e avanzar cara a unha cidade máis ecolóxica e eficiente», concluyó.

Construcciones Taboada y Ramos es la empresa elegida por la mesa de contratación del Concello para realizar las obras del paso peatonal sobre la N-VI, a la altura del Anxo Carro.

Según indicaron desde el Ayuntamiento, dicha constructora presentó la oferta «máis vantaxosa para acometer a obra que tivo que licitarse dúas veces debido ao incremento que experimentou o custo dos materiais, mentres a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural non emitía nin comunicaba o seu ditame favorable», manifestaron desde el Concello de Lugo.

Desde la mesa de contratación señalaron que se seleccionó a esta empresa porque presentó la mejor oferta al segundo proceso de licitación que el Concello tuvo que tramitar para abordar la construcción de esta infraestructura. «O retraso provocou a renuncia da primeira concesionaria que alegou que o prezo do aceiro se incrementara considerablemente nos case oito meses que transcorreron dende a adxudicación, en xaneiro de 2019, ata a autorización por parte da Xunta, en maio, e a incorporación do permiso ao expediente, a finais de xullo», aclararon.

Tras revisar las cláusulas económicas, se autorizó a inicios de diciembre la contratación de la obra por un importe de 1.113.179.81 euros, 124.814.40 euros más que el presupuesto previsto inicialmente (988.365.47 euros), «se ben, condicionado á obtención do resto de autorizacións sectoriais preceptivas dos organismos públicos implicados como pode ser o Ministerio de Fomento».