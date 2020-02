«Más investigación para más vida», el lema de una lucense que reclama más medios para prevenir el cáncer

0

«Me llamo Mirella López, vivo en un pueblo precioso de Lugo, llamado Triacastela. Mi primer contacto con el cáncer no fue en mi propia carne, lo sufrimos con mi madre. Ella murió con 37 años, víctima de un cáncer de colon. Por entonces yo tenía 11 años. Así que el cáncer me dejó huérfana de madre cuando yo era una niña. El cáncer se la llevó muy joven, dejando a un marido y a dos hijas totalmente desorientadas. La segunda víctima del cáncer fue mi única hermana. Ella murió a los 35 años, también por un cáncer de colon, fulminante. Ocurrió poco antes de casarme con mi marido Jordi. La vida me tenía reservado otro golpe, pero esta vez en primera persona. Me descubrieron un cáncer de mama». Así empieza la iniciativa de este lucense a través de la plataforma Osoigo, que pone en contacto a políticos y ciudadanía. Si Mirella consigue 500 firmas, el Parlamento de Galicia responderá a través de la web a su petición.

Ahora mismo, Mirella cuenta que los marcadores tumorales que hablan del estado de su enfermedad están limpios y que continúa con tratamiento hormonal y preventivo, además del de la osteoporosis, derivada de la medicación que toma por el cáncer. Cuando recibió su primer diagnóstico, admite que no estaba preparada, porque nadie lo está para que la vida cambie de rumbo en apenas unos segundos. No había metástasis y no tuvieron que quitarle el pecho. Le hicieron una cirugía conservadora y todo salió bien.

Concienciación y empatía

Mirella tiene dos hijos. Uno de ellos se llama Carmen y está muy involucrada y concienciada con todo lo que rodea la enfermedad de su madre. En numerosas ocasiones se ha cortado la melena para donarla a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Por toda su historia personal, y tras mucha lucha y concienciación, Mirella pide a los políticos del Parlamento de Galicia que se pongan las pilas e implanten medidas para fomentar «más investigación para más vida». Asimismo, la lucense pide que se establezcan con urgencia revisiones periódicas para mujeres y hombres, sin importar la franja de edad.