La Xunta apremia al Concello de Lugo a que limpie solares ante la proliferación de jabalíes en la ciudad

lugo 03/09/2019 19:29 h

La Consellería de Medio Ambiente acaba de poner en marcha otra campaña con arqueros en Lugo para eliminar selectivamente algunos jabalíes de los que entran en los parques y calles de la ciudad y evitar que otros sigan sus pasos. Es la misma campaña que se ejecutó a principios de año y que consiguió que estos animales desapareciesen de la ciudad durante algunos meses.

Pero a juicio de la Xunta, no está sirviendo porque el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo. El delegado en Lugo del Gobierno gallego advirtió este martes que el Concello lucense tiene que limpiar todas las fincas de maleza dentro de la ciudad y en sus barrios periféricos. Si no lo hace, los jabalíes siguen viviendo y criando en esos matorrales -propiedad municipal en unos casos y particular en otros- y la plaga no se erradicará nunca de las calles de Lugo. Por tanto, Balseiro pidió al ayuntamiento presidido por Lara Méndez que asuma sus competencias porque la Xunta no tiene por qué seguir haciendo control de jabalíes dentro de la ciudad, ya que no es una zona cinegética sino urbana.

La campaña puesta en marcha a principios de año con arqueros voluntarios eliminó once ejemplares, y todas las piaras abandonaron temporalmente las zonas de maleza urbana en las que se sentían seguros. Desde hace meses ya no se les veía en las calles por la noche, ni destrozaban los parques. Pero en días pasados han empezado a aparecer de nuevo y en algunos casos se trata de hembras con crías, lo que demuestra que han parido dentro de las zonas con maleza que hay dentro de la ciudad o en los alrededores.

A petición del Concello, técnicos de la Xunta le marcaron unas cien hectáreas de solares con mucha maleza en la ciudad y la periferia, casi todos de propiedad privada, que el concello tenía que mandar desbrozar. Pero según la Xunta prácticamente todas esas zonas siguen igual, aunque le reiteraron la petición al concello en todas las reuniones de seguimiento del jabalí.