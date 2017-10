Lugonovo dice que si, tras declarar, la alcaldesa sigue judicialmente investigada pedirá su dimisión

0

Lugo / La Voz 21/10/2017 15:47 h

Una vez que en el grupo Lugonovo tuvieron conocimiento de que la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, tendrá que declarar como investigada el próximo día 21 de marzo, en relación con la denuncia presentada por CSIF por la designación en su momento de asesora jurídica en el Concello, la portavoz del citado grupo, Cristina Pérez Herraiz, declaró: «Haberá que agardar a se, tras dar explicacións á xuíza Pilar de Lara, esta estima manter a súa imputación. De ser así, Lugonovo pedirá a dimisión tanto da señora Méndez como da funcionaria que ocupou a comisión se servizo cuestionada xudicialmente».

Pérez asegura que «a Lugonovo non lle tremerá o pulso á hora de requerir responsabilidades se, finalmente, se demostra que dende a administración local se cometeu algunha irregularidade». Añade: «En Lugonovo cremos que ningunha institución debe manter, e menos en postos directivos, a aqueles cargos involucrados nun proceso xudicial no que vexan comprometida a súa labor pública. E así o vimos defendendo dende que nos constituímos. Esta xa non sería a primeira vez que, dende Lugonovo e por esta circunstancia, lle esiximos ao goberno que, ou ben free algún nomeamento, ou ben proceda ao seu cese e así o seguiremos facendo si se ratifica que a honradez e a transparencia que debe caracterizar a forma de traballar deste Concello quedou en entredito».

Desde el PSOE

El secretario general de la agrupación local del PSOE, el diputado autonómico Luis Álvarez, señaló esta mañana con respecto a este asunto que, como siempre, los socialistas expresan su respeto a las actuaciones judiciales. En segundo lugar apuntó que es preciso respetar la presunción de inocencia y la actuación correcta en el gobierno del Ayuntamiento. Y, en tercer lugar, señaló que el Ayuntamiento de Lugo, como todos los españoles, se ve en una situación muy difícil debido a la imposibilidad legal de contratar personal establecida por el Gobierno de Mariano Rajoy, al no poder ofrecer nuevas plazas de funcionarios; es decir, tiene un serio problema de personal. En el marco de esas limitaciones, el Concello de Lugo se vio en la necesidad de cubrir la plaza de asesor jurídico con el personal de que disponía.