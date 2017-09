0

La Voz de Galicia TANIA TABOADA

LUGO / La VOZ 29/09/2017 05:00 h

La familia Matalobos Díaz, residente desde hace 17 años en un chalé del barrio lucense de Augas Férreas, se encontraba a primera hora de la tarde de ayer aterrorizada y sin asimilar del todo lo que había sucedido por la mañana en el interior de su vivienda.

Sobre las nueve menos cuarto, dos hombres encapuchados asaltaron la casa. Aprovecharon que el matrimonio y su hija abandonaron el chalé para ir a trabajar. Los tres son profesores, en un instituto y en un colegio de la ciudad. Lo peor para la limpiadora, que cuando llegó para realizar las tareas domésticas, metió la llave, abrió la puerta y se encontró con los dos asaltantes. La encerraron en una habitación durante una hora y media y la amenazaron si no les daba la clave de la caja fuerte. «O nos entregas la clave de la caja fuerte o te cortamos la mano», le repetían, a lo que ella respondía: «Matadme si queréis, pero no puedo daros la clave porque no la tengo».

Según explicó la madre de la familia, Olga Díaz, ella, su marido y su hija se van de casa a la misma hora, y la limpiadora llega a la vivienda poco después. «Cando ela chegou xa oíu o can ladrar moito. Tan pronto abriu a porta xa estaban os dous encapuchados dentro. O can estaba encerrado na habitación e collérona a ela, encerrárona no mesmo cuarto e alí a tiveron hora e media secuestrada», contó Olga, quien indicó que la amenazaron y le asestaron varios cortes en la muñeca con un cúter. «Inchoulle a man porque lla mazaron, e aínda que foron cortes superficiais tivo que ir ao médico para que a miraran». Finalmente, los atracadores se llevaron de la casa numerosas joyas y antigüedades, que la familia asaltada valora en unos 25.000 euros.

Por la puerta de atrás

Los atracadores accedieron a la casa por la puerta de atrás en una franja horaria durante la que el movimiento en la zona es constante. A pocos metros se encuentran una guardería y varios establecimientos hosteleros. «Tiveron que vixiar moito a casa porque entraron pola única porta que non se ve desde a rúa. Dá ao xardín e á casa do veciño. Se non vixiaran a zona, non se decatarían de que aquí hai unha porta», manifestó Olga, quien indicó que, a pesar de que la idea de los cacos era la caja fuerte, esta se encontraba casi vacía y las joyas estaban en cajas y joyeros en las habitaciones.

Los asaltantes, que llevaban pasamontañas y guantes, « foron polas xoias e polos cartos »

«As xoias de marca da miña filla roubáronas todas. Ao meu home leváronlle oito reloxos e un de ouro. As cadeas de ouro, un medallón de ouro que tiña moito valor porque mo fixera meu avó cando nacín tamén mo levaron. A alianza dos meus avós, que faleceron, os aneis todos, o iPad, o portátil... Tamén un mantón de Manila que lle valera ao meu home no rastro de Madrid sobre 1.400 euros, o mandil e dengue para levar a San Froilán, o GPS, as arras de ouro que tiñamos antigas...», enumeraban madre e hija, quienes insistían en que lo que más les afectaba no era ya el valor económico de las cosas, que también, sino sobre todo el sentimental.

Tras retener a la limpiadora y al perro, los atracadores abandonaron el lugar con el botín. Cuando se marcharon, la limpiadora le puso el arnés al perro y fue corriendo a un comercio a pedir auxilio. «A pobre non daba falado. Foi a modista a que chamou á policía, e despois xa nos chamaron a nós ao traballo», indicó Olga Díaz, que cuando llegó se encontró la casa rodeada de agentes de policía, a la empleada doméstica temblando y al perro con ella.

Según explicó la propietaria de la casa, los dos asaltantes llevaban pasamontañas y guantes. Tenían acento rumano y vestían pantalones vaqueros, camisa blanca y botines. «Foron por xoias, cartos e aparatos tecnolóxicos. Á empregada sacáronlle todo o que tiña enriba: xoias, cartos...», aseguró la dueña del chalé asaltado, que indicó que es la primera vez que roban en su casa.