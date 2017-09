Segundo ciclista detenido en Lugo en 27 horas por ir borracho

José Vidal Pérez, fue sorprendido por la Guardia Civil en bicicleta y cuadriplicando el límite de alcohol

José Vidal Pérez, de 73 años y conocido en Ponte de Outeiro -aldea de Castro de Rei- como O cubano, es el ciclista que el martes arrojó una tasa de 0,99 miligramos de alcohol por litro en aire espirado y que tras abandonar el control de Tráfico con la bicicleta en mano, le dijo a los agentes que se iría a tomar otra copa.

Este jueves, José Vidal estaba en boca de todo el pueblo. «É un bonachón e non molesta a ninguén. Se é malo é para el mesmo», dijo un vecino de Muimenta, en Cospeito, donde le dieron el alto el martes al percibir los agentes que pedaleaba de forma errónea y zigzagueando. «Fai uns días estaba deitado nunha cuneta, coa bicicleta tirada e o can do veciño abrazándoo», recordó otro vecino. «Tense botado a andar pola autovía para ir a bares de A Coruña pero nunca da chegado porque sempre o paran pola estrada. Anda en bicicleta porque xa non lle quedan puntos para ir co coche», indicó un conocido suyo.

