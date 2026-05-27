Muere un hombre de 62 años tras volcar su coche en Láncara

El todoterreno sufrió un severo golpe y terminó volcado sobre su lado izquierdo BOMBEROS DE SARRIA

Un hombre de 62 años murió este miércoles por la tarde tras sufrir un accidente en el municipio lucense de Láncara. El siniestro ocurrió a las 17.23 en una carretera provincial, la LU-621, que conecta el núcleo de A Pobra de San Xiao con Baralla. El hombre, el único ocupante del vehículo, perdió la vida tras quedar atrapado bajo el coche después de sufrir una salida de vía.

Fueron unos testigos del accidente, que se cruzaron con el turismo ya volcado, los que dieron la voz de alarma al 112. Efectivos del 061, de la Guardia Civil de Tráfico y del parque de bomberos de Sarria se desplazaron al lugar. Estos últimos excarcelaron al hombre del interior del vehículo, pero ya no se pudo hacer nada por salvarlo.

No circulaba ningún otro vehículo por la calzada en ese momento, por lo que se baraja la hipótesis de que el conductor pudo perder el control, chocar contra la cuneta y sufrir una sacudida que acabó volcando el vehículo, un todoterreno Land Rover. Las primeras llamadas a Emerxencias ya avisaban de que el conductor estaba inconsciente y no respondía.

El siniestro ocurrió en la parroquia de Neira de Cabaleiros, cerca de la residencia del hombre, según informaron las autoridades.