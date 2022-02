La desaparición de la tarjeta no salió a la luz hasta el día 27 de enero, cuando la oposición pidió explicaciones de por qué no funcionaba el número, como le habían trasladado los vecinos. En esta sesión plenaria, el alcalde explicó que se había dado de baja la línea y la concejala Begoña López relató que no sabía como se había perdido. «Aínda que ás veces quedaba no Concello», añadió. En el pleno, tanto la concejala como el alcalde negaron, ante las preguntas del portavoz del BNG que existiese alguna otra investigación aparte de la desaparición de la tarjeta. El portavoz del PP también preguntó al gobierno por qué se habían borrado las publicaciones del perfil de Facebook del Concello relacionadas con el móvil, ante lo que no hubo respuesta. A esa red social tienen acceso el alcalde, la edil y el otro teniente alcalde.

El alcalde de Láncara: «Se eu fora ela, dimitiría»

Este sábado, La Voz sacó a la luz la investigación por la presunta usurpación de identidad, y la implicada declaró que no tenía constancia de la denuncia de una entidad bancaria. Recalcó que la querella del constructor es un tema «estrictamente persoal». Además, desvinculó lo sucedido con el teléfono móvil del Concello: «Eu non o usei para nada, unha vez que desapareceu a tarxeta non sei que se puido facer con ese número». De hecho, explicó que ella también recibió mensajes «amenazantes» desde este número.