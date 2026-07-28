Investigan si el conductor que arrolló mortalmente a dos operarios en la A-8 en enero iba mirando el móvil

El conductor de un camión-grúa arrolló a cuatro operarios de Conservación de Carreteras, dejando dos fallecidos y un herido grave

Este jueves se cumplen seis meses del gravísimo accidente ocurrido en la A-8 a su paso por el municipio lucense de Guitiriz, donde dos operarios de Conservación de Carreteras murieron arrollados por un camión grúa