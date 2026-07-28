Investigan si el conductor que arrolló mortalmente a dos operarios en la A-8 en enero iba mirando el móvil
LUGO / LA VOZ
GUITIRIZ · Exclusivo suscriptores
Se cumplen seis meses de uno de los siniestros más graves de los últimos años en Galicia. Inspección de Trabajo estudia también lo sucedido por si es necesaria su actuación de oficio30 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Este jueves se cumplen seis meses del gravísimo accidente ocurrido en la A-8 a su paso por el municipio lucense de Guitiriz, donde dos operarios de Conservación de Carreteras murieron arrollados por un camión grúa