Bruno Pena: «Seguro que en Guitiriz aínda se conservan moitas historias para levar á pantalla»

Salvar da ruína a casa natal do poeta Xosé María Díaz Castro e espallar a lenda da chave de Bascuas son cuestións distintas; pero ambas as dúas se converteron en Guitiriz, nestes anos pasados, en materia de traballos audiovisuais. O guitiricense Bruno Pena, que estudou o ciclo superior de Produción na Fundación TIC e Comunicación Audiovisual na Universidade da Coruña (UDC), foi o director. Arestora vive en Madrid, onde traballa nunha produtora, pero mantén os vencellos co concello.

Estes días, por exemplo, visitou o IES Díaz Castro, que está a organizar unha semana do audiovisual e onde explicou cuestións do seu traballo aos alumnos do centro. Preparar un informativo ou un anuncio publicitario -co medio ambiente como eixe, pois o instituto está a desenvolver iniciativas con ese contido- foron algunhas das actividades. Os rapaces, engade, reaccionaron con entusiasmo á súa presenza.

Aínda que Guitiriz segue a estar presente na súa vida, Pena cre que aínda non chegou o momento de pensar nunha película sobre o lugar onde medrou: máis ben pensa que debe pasar algún tempo e que lle convén tirar proveito das oportunidades de formación e de traballo que está a coñecer en Madrid. Si recoñece que un traballo coma o centrado na chave de Bascuas o deixou satisfeito: a lenda, di, é hoxe coñecida polo documental e constitúe un exemplo do que se pode facer.

Non dubida Pena de que en Guitiriz hai abonda materia prima para traballos dese tipo «e moita que non se coñece». Os rapaces cos que falou estes días no instituto levan toda a vida familiarizados coas novas tecnoloxías, e sería interesante, di, que as empregasen recollendo material entre a xente maior. «Seguro que en Guitiriz aínda se conservan moitas historias para levar á pantalla», di.

Traballo en común

Aínda que os rapaces dunha vila están hoxe moito máis preto dos dunha gran cidade, falando de cuestións audiovisuais, ca hai décadas, Pena subliña que nos núcleos pequenos e nas parroquias rurais se conserva máis un sentido do común, de axudar uns a outros, que ten a súa aplicación en traballos en equipo coma os do sector audiovisual.