«A xente nova ve que o campo ten un futuro laboral e económico», dice el alcalde de Friol

La Voz de Galicia X.M.P.

LUGO / LA VOZ 26/09/2020 17:40 h

José Ángel Santos, alcalde de Friol, cree que las incorporaciones de jóvenes a la actividad agraria indican algo: «A xente nova xa ve que o campo ten un futuro laboral e económico», afirma. Sostiene que la gente joven, hasta hace unos años, descartaba la idea de instalarse en el medio rural si intuía una mínima posibilidad de encontrar un trabajo en una ciudad. Lo que se ha dado es un cambio cuyas consecuencias, dice, son variadas. «É unha cuestión laboral e económica; pero tamén gañas calidade de vida: vives sen estrés e es o teu propio xefe», asegura.

De todos modos, al regidor friolense no se le escapa que la tendencia, para consolidarse, necesita también un decidido apoyo de las administraciones, que deben ofrecer servicios a la población. Por otro lado, observa que el hecho de ver el campo como un lugar donde se puede vivir del trabajo agropecuario no es solo una postura de los jóvenes: si antes los padres casi animaban a un hijo a no quedarse y a buscar oportunidades fuera, ahora, afirma Santos, más bien le aconsejan que tenga en cuenta la posibilidad de quedarse y la explican que el beneficio económico es posible.

Así pues, que el campo deje de ser noticia por el descenso demográfico y pase a serlo por la capacidad de fijar población no le parece a Santos imposible. «Teñen que darse dous factores: por unha banda, ten que haber apoio das administracións, que deben axudar; por outra, hai que valorar o campo na súa xusta medida», explica.