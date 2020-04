Friol sí quiere el material que el Concello de Lugo le devuelve a la Xunta por haber caducado

Desde el gobierno gallego señalan que ya habían advertido al Ayuntamiento que algún material podría tener defectos y pidieron que lo revisasen para «proceder á súa substitución de xeito inmediato»

El Concello de Lugo acaba de recibir este jueves un lote de material de protección ante el coronavirus remitido por la Xunta. Se trata, señalan, del primero que llega a la institución local. La alcaldesa, Lara Méndez, agradece el envío de la Xunta: «Aínda que insuficiente, este material, xunto ao adquirido polo Concello e as doacións recibidas servirán para que preto de 400 traballadores municipais poidan seguir a desenvolver a súa actividade con protección, non só para eles senón tamén para as persoas ás que atenden, en moitos casos usuarios que pertencen a grupos de risco e/ou vulnerables».

