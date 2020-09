Denuncian destrozos en una enorme necrópolis megalítica de Cospeito

0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 24/09/2020 12:42 h

Los integrantes del Colectivo Patrimonio dos Ancares acaban de denunciar ante el Servizo de Xestión Cultural da Consellería de Cultura en Lugo unas graves agresiones al conjunto monumental de mámoas de la necrópolis megalítica de A Millarada, situada entre las parroquias de Pino y Santa María de Cospeito, y formada por 32 enterramientos «o que a converte nunha das maiores concentracións tumulares do período Neolítico de Galicia».

«A mámoa catalogada co número 5 da necrópole, cunhas medidas de 35 metros de diámetro e 3 de altura, foi cortada por maquinaria pesada na parte sur-oeste ao realizar unha plantación de eucaliptos, perdendo un cuarto da masa tumular. Este enterramento é o máis monumental, non só do conxunto da Millarada, senón do concello de Cospeito», explica o historiador Xabier Moure.

La otra agresión denunciada ante la Xunta fue la mámoa catalogada con el número 21, de 34 metros de diámetro y 1,5 de altura. «Foi ao realizar unha tala de piñeiros con maquinaria pesada, ocasionándolle ao túmulo profundos sucos», explican.

Desde Patrimonio dos Ancares señalan que en el concello de Cospeito hay 101 mámoas catalogadas «cuxo estado de conservación vai de malo a moi malo». Indican que a pesar de estar protegidas por la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, «os traballos agrícolas e forestais realizados sen ningún tipo de control afectaron, sen excepción, a todos os túmulos do municipio, ocasionando nun elevadísimo número de casos a súa total desaparición. E eiquí non cabe amosar descoñecemento xa que están catalogadas dende o ano 1990».

Desde el colectivo patrimonial lucense, señalan que Cospeito «é un dos concellos da provincia de Lugo onde en peor estado se atopa o patrimonio arqueolóxico. Ademais das mámoas, dos 15 castros existentes, só dous se conservan en regular estado. E a torre de Caldaloba, unha das fortalezas máis emblemáticas de Galicia onde resistiu aos Reis Católicos Constanza de Castro, filla do mitificado Pardo de Cela, está a derrubarse ante a pasividade dun Concello que leva demostrando que nada lle importa o patrimonio».

El colectivo, además de denunciar las agresiones para que se aplique el procedimiento sancionador, también le preguntan a Patrimonio da Xunta de Galicia «si se solicitaron os obrigatorios permisos tanto para a plantación de eucaliptos como para a tala de piñeiros».